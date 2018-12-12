Ср, 12.12.2018
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МИД Эстонии призывает находящихся в Страсбурге сохранять спокойствие

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Страсбург.

ФОТО: PATRICK SEEGER / EPA / Scanpix

МИД Эстонии призывает находящихся в Страсбурге сохранять спокойствие и следить за распоряжениями местных властей.

Ставший местом нападения террористов рождественский рынок в Страсбурге временно закрыт.

Министерство подтвердило, что в районе происшествия транспортные пробки, поскольку осуществляется дополнительная проверка документов.

Министерство просит всех находящихся в Страсбурге дать о себе знать родным и близким. Если близким находящегося в Страсбурге не удается связаться с этим человеком, можно обратиться в МИД Эстонии по номеру +372 5301 9999.

Во вторник вечером в Старсбурге произошла стрельба, жертвами преступника стали по крайней мере три человека, еще 12 получили ранения.

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