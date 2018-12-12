Пивовар и завуч: стало известно, кто заменит Ивана Сергеева и Татьяну Пацановскую

Изменения в “архитектуре”

Иван Сергеев совмещал две должности - главного архитектора Нарвы и руководителя Департамента архитектуры и городского планирования. В должности главного архитектора он остается, а во главе департамента его сменит Олег Андреев.

Таким образом, Олег Андреев будет начальником для Ивана Сергеева. В неофициальных беседах некоторые городские чиновники ранее высказывали предположение, что идея назначения нового директора была именно в том, чтобы снизить “аппаратный вес” городского архитектора, который активно участвует в проектах, нашумевших на всю Эстонию, как, например, фестиваль Station Narva или Культурная столица Европы 2024.

Вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов, комментируя объявление конкурса, ранее сообщал, что хотел бы, чтобы Иван Сергеев сконцентрировался на работе главного архитектора, а во главе департамента встал другой опытный администратор.

Пока шел прием заявок, Иван Сергеев не исключал, что и сам будет участвовать в конкурсе, но в итоге его среди кандидатов не было.

Олег Андреев до этого был наиболее известен как один из основателей первой в Нарве крафтовой пивоварни, которая расположена в торговом центре Fama и выпускает несколько сортов пива под брендом Narvia 1345.

Завуч Солдинаской гимназии

Сейчас Департаментом социальной помощи руководит в должности и.о. директора Татьяна Пацановская, бывший вице-мэр Нарвы по социальный вопросам. Вместо нее директором департамента по результатам конкурса управа утвердила Татьяну Васильеву, которая сейчас работает завучем Солдинаской гимназии и координатором учебы детей с особыми потребностями.

Елена Васильева является также членом правления Эстонского общества учителей экономики и предпринимательства.

Нынешний и.о. директора Татьяна Пацановская стремилась остаться на посту и подавала заявку на конкурс, но не была выбрана конкурсной комиссией.

Конкурс был объявлен после того, как канцлер права Юлле Мадизе подала в Госсуд, требуя отменить постановления Нарвского горсобрания об оказании социальной помощи, поскольку они не соответствуют Конституции. Председатель горсобрания Ирина Янович после этого обвинила Татьяну Пацановскую в некомпетентности. По словам Пацановской, принять документ, соответствующий требованиям канцлера права не удалось из-за позиции социальной комиссии горсобрания. Во время конкурса в поддержку Татьяны Пацановской поступили 9 писем от различных общественных организаций, подписи под которыми поставили более ста человек.

В новый год - с новыми директорами

Как рассказал мэр Нарвы Тармо Таммисте в понедельник, когда конкурсная комиссия уже выбрала победителей, но результаты конкурсов еще не были объявлены публично, свои заявки подавали жители не только Нарвы.

Было 5 желающих стать директором Департамента архитектуры и городского планирования, из них 2 не прошли первый тур отбора - их документы не были в порядке. Из троих приглашенных на собеседование пришли только двое.

На должность директора Департамента социальной помощи претендовали 7 кандидатов. Двих комиссия отсеяла в первом туре, остальных пригласила на собеседование. Один человек ехал из другого города, но на собеседование опоздал и в итоге также был отстранен от конкурса. Комиссия провела собеседования с четырьмя кандидатами.