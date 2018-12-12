Требующие авиакомпенсацию иногда получают солидные суммы

Авиапассажиры не знают своих прав

Европейская контрольная палата провела аудит, чтобы оценить, была ли защита прав авиапассажиров эффективной, и получали ли пассажиры за заминки в перелетах законную компенсацию? По результатам выяснилось, что осведомленность пассажиров о своих правах очень низкая, и за последние четыре года вообще не увеличилась.

Также и система реагирования на заминки с рейсами, по оценке контрольной палаты, непрозрачна: например, пассажиры, пострадавшие из-за заминки с одним и тем же рейсом, не обязательно получают все дотации или помощь.

Также один клиент может не знать, какую дотацию предложили другому.

Система компенсации при авиазаминках, по оценке авторов аудита, перегружена как для пассажиров, так и для авиакомпаний, поскольку с каждым требованием нужно заниматься по отдельности.

Правила можно понимать по-разному, а станы-члены недостаточно ими пользуются.

Также в качестве проблемы контрольная палата назвала время производства по требованию, которое может длиться до года. Кроме того, санкции по отношению к фирмам различаются в зависимости от стран, и часто их нет вообще.