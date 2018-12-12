Требующие авиакомпенсацию иногда получают солидные суммы

Все больше фирм за солидную сумму предлагают посредничество при востребовании компенсации с авиакомпании, рейс которой был отменен или опоздал. Такая бизнес-модель возникла из-за поведения некоторых авиакомпаний, пытающихся уклониться от ответственности перед пассажирами, сказал Postimees представитель Nordica.
Большая часть людей сталкивалась с проблемами при авиаперелетах, но не многие в курсе своих прав в таких случаях, показал аудит, проведенный Европейской контрольной палатой.
Рейс может опоздать или вообще отмениться, количества мест в самолете может не хватить, багаж может пострадать или вообще не прибыть в пункт назначения. Права пассажиров в таком случае защищает регуляция Европейского парламента и совета нр. 261/2004, согласно которой пассажир имеет право на компенсацию. Размер компенсации зависит от продолжительности перелета и возникшего у пассажира временного или имущественного ущерба. Например, если рейс из Таллинна в Париж без предупреждения отменят, то у клиента будет право потребовать компенсацию в размере 400 евро.
Часть этой компенсации хотят получить предприятия, которые готовы потребовать деньги у авиакомпании за пассажира. Если человек не умеет, не может или не хочет сам обращаться в авиакомпанию, он может доверить право сделать это за себя какому-то представителю. Посреднику придется заплатить за услугу, и размер платы чаще всего составляет 30 процент от компенсации. За отмену рейса в Париж без предупреждения через посредника пассажир может получить лишь 280 евро.
Авиакомпании совсем не в восторге от таких посредников. По оценке представителей AirBaltic, в них нет никакой надобности.
«Пассажиры все чаще для подачи ходатайств о компенсации привлекают третьего участника, хотя точно также могли бы обратиться за компенсацией к нам напрямую. Выплата компенсации отрегулирована, и использование какой-то фирмы никак не увеличивает вероятность ее получения»,- сообщили представители фирмы. Кроме того, клиентам нужно учитывать плату за услугу посредника: «Также мы получали жалобы от клиентов, которые огорчены, что занимавшаяся их делом фирма предоставила ложную информацию о компенсированной сумме».
И по словам руководителя по общению с клиентами и отзывам фирмы Finnair Сами Мяэнпяэ, количество фирм, требующих компенсации, в последние годы увеличилось, и сейчас работает почти сотня предприятий, с которыми Finnair должен заниматься. Жалобы от фирм поступают в авиакомпанию каждый день: «Клиенты, конечно, могут сами выбирать, хотят они подать ходатайство напрямую нам, или через третьего участника, но мы всегда советует обращаться напрямую в Finnair».
«Размер компенсации отрегулирован директивой Европейского союза, а потому компенсация всегда остается одной и той же. Поскольку у посредников есть плата за услугу, то в итоге клиент через них получает меньше денег»,- добавил представитель авиакомпании.
Как и у airBaltic, клиенты Finnair оказывались недовольны работой посредника: «Проблема в установлении клиента. Бывали ситуации, когда оказывалось очень сложно определить, действительно ли клиент дал фирме разрешение требовать компенсацию от своего имени».
Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо также признал, что в последнее время становится все больше фирм, требующих компенсацию от имени пассажира: «Такая бизнес-модель возникла из-за поведения некоторых авиакомпаний, которые пытаются уклониться от ответственности перед пассажиром и не выполняют взятые на себя обязательства».
Уйбо заверил, что получить компенсацию от Nordica через посредника не получится ни быстрее, ни в большем объеме: «Мы платим компенсацию согласно правовым актам, а не по требованию фирмы-посредника. Иногда, конечно, время рассмотрения ходатайства может занять больше разрешенного, поскольку в каждом случае мы должны получить согласование от своего партнера, но решение все равно будет».
Уйбо напомнил пассажирам, что единственная разница между самостоятельным ходатайствованием и использованием посредника заключается в том, что во втором случае клиент теряет довольно большой процент компенсируемой суммы: «Платить представителю – это свободный выбор человека, и мы никого не можем заставить обращаться к нам напрямую».
Ясно, что авиакомпаниям бизнес по востребованию компенсаций не нравится. Самый большой удар, например, получила Smartlynx, которая постоянно доставляет головную боль пассажирам отмененными или перенесенными рейсами. Предприятие Lennuabi OÜ, предоставляющее посреднические услуги, собрало в Эстонии требования почти 160 пассажиров и выставило против авиакомпании совместный иск. А начале ноября процесс был выигран, и Smartlynx обязали выплатить почти 80 000 евро.
По словам учредителя фирмы Helpflight OÜ, занимающейся производством по компенсациям, Меэлиса Вилла, в этом году в фирму поступило 5000 запросов по вопросам компенсаций: «Лишь по некоторым проблемным рейсам пассажиры целого самолета требуют компенсацию». Средняя компенсация, которую платит авиакомпания, по словам Вилла, составляет 450 евро: «В случае групп выплаты достигают тысяч евро».
По словам Вилла, бывают и сложные ситуации. Например, авиакомпания пытается считать плохую погоду как чрезвычайную ситуацию, в случае которой платить компенсацию пассажирам не нужно: «Является ли снег вообще чрезвычайной ситуацией в Скандинавии? Чем таким чрезвычайным является снег в этом регионе?»
Плата за услуги Helpflight составляет 30 процентов от выплаченной авиакомпанией компенсации, и если деньги получить не удалось, то платить не нужно: «Мы всегда подчеркиваем, что у авиапассажиров есть точно такая же возможность потребовать компенсацию у авиакомпании, но чаще всего с первой попытки это не получается. В худшем случае приходится ждать полгода, пока компенсация поступит на банковский счет».
Helpflight считает себя услугой удобства: «Как начали платить уборщицам и нянечкам, чтобы получить свободное время, можно заплатить нам, чтобы мы занимались конфликтным спором. Если же есть страсть и желание самим поработать с авиакомпанией, то мы не мешаем. Это, как каждый мужик должен уметь сам сменить летнюю резину на зимнюю, но мало кто занимается этим теперь сам».
Фирма Smoothflight OÜ начала заниматься востребованием компенсаций лишь в октябре, но к ним уже обратились 16 человек. «Сейчас у нас успешно завершены производства по сети клиентам. Авиакомпания выплатила по 600 евро на пассажира. Еще у четырех клиентов авиакомпания признала свое обязательство выплатить компенсацию, и клиенты ждут переводов, которые также составят по 600 евро на пассажира»,- сказал исполнительный директор предприятия Арно Туйск.
По его оценке, пассажир должен доверять посреднику при востребовании компенсации, поскольку сам человек часто не знает, за что и как много просить. Также посредник помогает сэкономить время: «Даже если мы оценим какую-то жалобу бесперспективной, а потому не будем заниматься востребованием, мы все же объясним пассажиру его права в аналогичных случаях».
Плата за услугу Smoothflight составляет 28 процентов от востребованной компенсации: «Это естественно, что за профессиональную услугу придется заплатить. В то же время, наша плата все же меньше, чем у адвокатского бюро».
Авиапассажиры не знают своих прав
Европейская контрольная палата провела аудит, чтобы оценить, была ли защита прав авиапассажиров эффективной, и получали ли пассажиры за заминки в перелетах законную компенсацию? По результатам выяснилось, что осведомленность пассажиров о своих правах очень низкая, и за последние четыре года вообще не увеличилась.
Также и система реагирования на заминки с рейсами, по оценке контрольной палаты, непрозрачна: например, пассажиры, пострадавшие из-за заминки с одним и тем же рейсом, не обязательно получают все дотации или помощь.
Также один клиент может не знать, какую дотацию предложили другому.
Система компенсации при авиазаминках, по оценке авторов аудита, перегружена как для пассажиров, так и для авиакомпаний, поскольку с каждым требованием нужно заниматься по отдельности.
Правила можно понимать по-разному, а станы-члены недостаточно ими пользуются.
Также в качестве проблемы контрольная палата назвала время производства по требованию, которое может длиться до года. Кроме того, санкции по отношению к фирмам различаются в зависимости от стран, и часто их нет вообще.