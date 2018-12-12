Тереза Мэй выступила с обращением

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена завершить процедуру Брекзиту, несмотря на все трудности.

"Осуществить Брекзит, за который проголосовали люди, построить страну для каждого - я полностью посвятила себя этим задачам с тех пор, как стала премьер-министром, и я готова завершить работу", - сказала она, выступая в среду перед журналистами на Даунинг-стрит, 10.

При этом она призвала проявить единство в связи с Брекзитом и ради интересов страны. По ее словам, выгодой от "раскола" могут воспользоваться лишь такие люди как глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Она подчеркнула, что вопрос о лидерстве в Консервативной партии не меняет фундаментальных принципов переговоров о Брекзите.

О намерении Мэй выступить стало известно после того, как глава комитета 1922 Грэм Брэйди объявил о том, что депутаты Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Мэй.

Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени (20:00-22:00 по Таллинну).