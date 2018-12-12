Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением, сообщают в среду британские СМИ со ссылкой на источник на Даунинг-стрит, 10.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена завершить процедуру Брекзиту, несмотря на все трудности.
"Осуществить Брекзит, за который проголосовали люди, построить страну для каждого - я полностью посвятила себя этим задачам с тех пор, как стала премьер-министром, и я готова завершить работу", - сказала она, выступая в среду перед журналистами на Даунинг-стрит, 10.
При этом она призвала проявить единство в связи с Брекзитом и ради интересов страны. По ее словам, выгодой от "раскола" могут воспользоваться лишь такие люди как глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.
Она подчеркнула, что вопрос о лидерстве в Консервативной партии не меняет фундаментальных принципов переговоров о Брекзите.
О намерении Мэй выступить стало известно после того, как глава комитета 1922 Грэм Брэйди объявил о том, что депутаты Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Мэй.
Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени (20:00-22:00 по Таллинну).
Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Г.Брэйди. Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование. В настоящее время 15% членов - это 48 человек.