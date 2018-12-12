Ср, 12.12.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Лондон за 34 евро!

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Лондон.

ФОТО: ROB STOTHARD/AFP

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Эдинбург начиная с 36 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 34 евро

Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 120 евро

Туда-обратно из Таллинна на Тенерифе начиная с 229 евро

Туда-обратно из Таллинна в Хургаду начиная с 349 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 179 евро

Туда-обратно из Таллинна в Мьянму начиная с 489 евро

Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 496 евро

Туда-обратно из Риги в Жирону начиная с 20 евро

Туда-обратно из Риги в Пекин начиная с 369 евро

Туда-обратно из Риги в Берлин начиная с 22 евро

Туда-обратно из Риги в Осло начиная с 25 евро

Туда-обратно из Риги на Фарерские острова начиная с 283 евро

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