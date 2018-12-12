Купивший не глядя дом заплатил за покупку наличными

На австралийском рынке недвижимости произошло редкое событие: пожелавший остаться анонимным инвестор приобрел дом, построенный по проекту известного архитектора без предварительного осмотра. Еще более удивительным является вид оплаты покупки: 4,9 миллиона австралийских долларов, или 3,09 миллиона евро, были внесены наличными, рассказывает realestate.com.au.

Известно только, что инвестор, имеющий китайское происхождение, на досуге просматривал объявления о недвижимости. Дом ему понравился, а, имея свободные деньги, предприниматель решил вложить их в австралийскую недвижимость. Покупатель намерен оформить сделку в течение недели.