Ср, 12.12.2018
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Купивший не глядя дом заплатил за покупку наличными

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Alex Popovi eestvedamisel valminud maja.

ФОТО: realestate.com.au

Дом, построенный в Австралии по проекту известного архитектора, приобрел анонимный инвестор, как только увидел фотографии недвижимости в интернете, пишет Kodustiil.  

На австралийском рынке недвижимости произошло редкое событие: пожелавший остаться анонимным инвестор приобрел дом, построенный по проекту известного архитектора без предварительного осмотра. Еще более удивительным является вид оплаты покупки: 4,9 миллиона австралийских долларов, или 3,09 миллиона евро, были внесены наличными, рассказывает realestate.com.au.

ФОТО: realestate.com.au

Известно только, что инвестор, имеющий китайское происхождение, на досуге просматривал объявления о недвижимости. Дом ему понравился, а, имея свободные деньги, предприниматель решил вложить их в австралийскую недвижимость. Покупатель намерен оформить сделку в течение недели. 

ФОТО: realestate.com.au

Автор проекта - известный в Австралии зодчий Алекс Попов закончил Датскую королевскую академию художеств.

ФОТО: realestate.com.au

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