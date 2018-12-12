Бизнесу эстонской фирмы Operail в России грозят неприятности

В начале месяца на границе Тюменской и Омской областей сошел с рельсов поезд, который, как утверждается, перевозил военную технику, из 34 вагонов семь подлежат списанию, девять нуждаются в капитальном ремонте.

На сегодняшний день российская следственная комиссия пришла к первоначальному выводу, что одной из причин аварии стал входивший в ранее проехавший в том же месте состав вагон Operail, одна колесная пара которого соскочила с рельсов и ехала так на протяжении девяти километров. Это, в свою очередь, разрушило пути, в результате чего поезд с военной техникой завалился набок.

В протоколе указывается на системную ошибку в качестве ремонта, осуществляемого в тапаских депо Operail. По словам члена правления Operail Рауля Тоомсалу, фирма оспорила утверждения российской стороны. По словам гендиректора Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, еще ничего окончательно не ясно, в то же время он указал на то, что российская сторона пытается свалить вину в железнодорожной аварии на эстонский вагон.

Председатель правления AS Operail Рауль Тоомсалу в своем комментарии газете заявил, что его предприятие оспаривает утверждения противоположной стороны, поскольку в этом инциденте много технических нюансов, которые еще нуждаются в уточнении и разъяснении, а процессуальные действия в настоящий момент продолжаются.

«Например, в ходе расследования обнаружилось, что хотя и утверждается, что задняя колесная пара одного нашего вагона проехала девять километров вне рельсов, а затем заскочила обратно на рельсы, также и у колесных пар других вагонов этого состава есть признаки схода с рельсов. Фактически они были расположены в поезде перед нашим вагоном и которые могли спровоцировать сход с рельсов нашего вагона», - отметил Тоомсалу.

По его словам, по той же трассе после состава, в котором находился эстонский вагон, двигался еще один состав и только со следующим после него поездом, который ехал по той же трассе, произошел этот досадный инцидент.