В Ласнамяэ построят социальный дом за шесть миллионов евро

Таллиннская управа представила на утверждение в Горсобрание детальную планировку земельного участка по адресу Пунане, 48а, где планируется построить социальный дом на 80 человек, сообщает Raepress.
«Социальный дом не предназначен для постоянного проживания, а лишь дает временную крышу над головой нуждающимся в этом людям. Нахождение в социальном доме может длиться от нескольких месяцев до двух лет, то есть пока успешно не завершится процесс их реасоциализации», - сказал вице-мэр Тынис Мёльдер. По его словам, в Таллинне шесть социальных домов, но потребность в такого рода учреждениях еще велика.
В планируемом доме ориентировочно будет 40 жилых комнат, в которых сможет разместиться до 80 человек. Точное количество жильцов дома будет уточнено, когда будет готов проект здания.
Предположительная стоимость объекта - шесть миллионов евро, и проектирование планируется начать в 2021 году.