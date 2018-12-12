Ср, 12.12.2018
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В Ласнамяэ построят социальный дом за шесть миллионов евро

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Эскиз будущего социального дома.

ФОТО: Фото: Raepress.

Таллиннская управа представила на утверждение в Горсобрание детальную планировку земельного участка по адресу Пунане, 48а, где планируется построить социальный дом на 80 человек, сообщает Raepress.  

«Социальный дом не предназначен для постоянного проживания, а лишь дает временную крышу над головой нуждающимся в этом людям. Нахождение в социальном доме может длиться от нескольких месяцев до двух лет, то есть пока успешно не завершится процесс их реасоциализации», - сказал вице-мэр Тынис Мёльдер. По его словам, в Таллинне шесть социальных домов, но потребность в такого рода учреждениях еще велика. 

В планируемом доме ориентировочно будет 40 жилых комнат, в которых сможет разместиться до 80 человек. Точное количество жильцов дома будет уточнено, когда будет готов проект здания. 

Предположительная стоимость объекта - шесть миллионов евро, и проектирование планируется начать в 2021 году. 

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