В Ласнамяэ построят социальный дом за шесть миллионов евро

«Социальный дом не предназначен для постоянного проживания, а лишь дает временную крышу над головой нуждающимся в этом людям. Нахождение в социальном доме может длиться от нескольких месяцев до двух лет, то есть пока успешно не завершится процесс их реасоциализации», - сказал вице-мэр Тынис Мёльдер. По его словам, в Таллинне шесть социальных домов, но потребность в такого рода учреждениях еще велика.