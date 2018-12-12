Март Хельме: за терроризм ответственны потворствующие массовой иммиграции политики

«Ответственность за террористическую атаку в Страсбурге ложится не только на тех исламистов, кто во имя Аллаха проливает кровь, но и на всех политиков, потворствующих массовой иммиграции», - заявил Хельме в среду в интервью BNS.

«Всякий раз после очередной резни, устроенной исламистами, политики в Европе и в Эстонии начинают выступать с осуждающими заявлениями и призывами расследовать эти преступления. Но как и всякий раз, так и на этот раз можно быть уверенным, что все эти разговоры ведутся только для того, чтобы усыпить бдительность народа», - подчеркнул Хельме.

«Никаких мер тут быть не может, поскольку политики не хотят взглянуть прямо в глаза истине, что корни ужасающих кровавых преступлений кроются в массовой иммиграции из мусульманских стран. Европейские политики не могут смириться с этой неприятной истиной, что они сами под вывеской привлечения гастарбайтеров по сути уже десятилетия импортировали в Европу терроризм», - заявил лидер EKRE.

По словам Хельме, трагичнее всего то, что эстонские политики не хотят учиться на опыте Западной Европы.

«Правительство Эстонии через неделю собирается утвердить присоединение нашей страны на генеральной ассамблее ООН к рамочному соглашению ООН по миграции. В длительной перспективе это превратит Эстонию в страну, импортирующую исламский терроризм. Еще есть время передумать и не открывать двери нашего государства массовой иммиграции и сопутствующему ей исламскому терроризму», - добавил Хельме.