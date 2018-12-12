Windows 10 следит за пользователями вопреки настройкам приватности

В результате интернет наводнили инструкции по ручному отключению злополучной телеметрии, да и сама корпорация пообещала умерить свои информационные аппетиты и предоставила возможность отказаться от раздражающей функции, пишет 4pda.ru.

Но как выяснилось, точку в истории со «шпионскими» службами операционной системы ставить еще рано.

Одна из настроек приватности Windows 10 предоставляет возможность отказаться от отправки журналов активности в Microsoft. По умолчанию эта опция всегда включена, однако владелец компьютера волен самостоятельно ее деактивировать. Но энтузиастам удалось выяснить, что данная функция операционной системы работает не совсем так, как заявляет ее разработчик.

Пользователи Reddit обнаружили, что даже после запрета на синхронизацию журнала действий операционной системы с облачной службой и выхода из своей учетной записи передача данных все равно продолжается. Эта информация хранится в панели мониторинга активности на сайте Microsoft. Оказалось, что система просто не считает многие типы данных конфиденциальными, присваивая им статус диагностических, а вход в любой из фирменных сервисов, включая магазин Windows, активирует сбор и отправку данных о действиях пользователя.

Даже после очистки журнала действий просто отключить функцию синхронизации также оказалось недостаточно. В настройках конфиденциальности необходимо выбрать меню диагностики и обратной связи, затем сменить тип диагностики на «базовый» (по умолчанию этот параметр изменен на «полный»). Но и такой способ не прекращает отправку сведений полностью.

Несмотря на имеющийся в распоряжении пользователей инструментарий, позволяющий настроить политику конфиденциальности, разработчики довольно расплывчато формулируют назначение того или иного параметра. О том, что данные продолжают отправляться на сервера разработчика, владелец компьютера в результате может просто не знать.