Весной Мутко могут оправдать

Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014». Позже чиновник оспорил это решение в CAS.

«До рассмотрения дела Виталия Мутко по существу еще далеко. Стороны еще не закончили обмен письменными позициями. Вопрос о том, когда назначить заседание встанет в апреле 2019 года», – рассказал один из представителей Мутко в CAS.