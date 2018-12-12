Весной Мутко могут оправдать
12 декабря 2018, 12:54
Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести решение по делу бывшего министра спорта России Виталия Мутко не раньше апреля 2019 года.
Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014». Позже чиновник оспорил это решение в CAS.
«До рассмотрения дела Виталия Мутко по существу еще далеко. Стороны еще не закончили обмен письменными позициями. Вопрос о том, когда назначить заседание встанет в апреле 2019 года», – рассказал один из представителей Мутко в CAS.
«Точная дата еще не назначена, но процесс запущен. Стоит учитывать, что CAS может принять решение о сохранении санкций, их смягчении или отмене», – сообщили в CAS.