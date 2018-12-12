Видео: почему зимние шины нельзя ставить только на передние колеса

На Youtube-канале Tyre Reviews было опубликовано довольно полезное видео, показывающее, что будет, если сменить летнюю резину на зимнюю только на передних колесах. Ситуации, рассмотренные в ролике, возможны и в том случае, если, например, на передних колесах стоит новая и хорошая зимняя резина, а на задних — изношенная.