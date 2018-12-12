По данным Европейского центра исследований наркотиков и наркомании, каждый четвертый житель Европейского союза в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы раз в жизни пробовал психотропные вещества – кокаин, коноплю или амфетамин. Год от года на рынке появляются и новые вещества, которые губят здоровье людей и пополняют карманы дилеров, рассказали журналисты программы «Радар», выходящей на Kanal2.
Как много у нас в действительности употребляется наркотиков? Сегодня выяснить это можно несколькими способами, но на сей раз журналистов заинтересовал метод анализа сточных вод, который уже много лет используется, например, в Финляндии. Если употребивший наркотики человек сходит в туалет, остатки вещества попадут в сточные воды.
Поскольку выяснилось, что, по крайней мере, в Таллинне для проведения таких тестов есть все – как машины для изъятия проб, так и ученые, журналисты решили провести анализ столичных сточных вод. Для проведения эксперимента ученые Таллиннского технического университета предоставили им специальные сосуды. Их они доставили на Таллиннскую станцию очистки сточных вод.
Сточные воды там анализируются постоянно, но в сотрудничестве с «Радаром» Tallinna Vesi впервые провела тесты, целью которых было выяснить, как много наркотических веществ будет найдено в канализации.
В Финляндии больше всего наркотиков употребляют по выходным. Поэтому и эстонские журналисты пришли на станцию в субботнее утро.
«Для наполнения этой бутылки мы использовали усредненную пробу за день. То есть, эта проба была взята из автоматического получателя проб, которые мы используем для забора проб сточных вод, – сказала перед началом эксперимента технолог станции очистки сточных вод Елена Валтин. – Это означает, что аппарат автоматически через определенный промежуток времени берет на пробу 100 мл воды. В данный момент настройка такова, что забор пробы происходит через каждые 24 минуты».
После этого у журналистов был всего один час, чтобы передать пробы в лабораторию ТТУ. А пока специалисты работали, журналисты побывали в Финляндии.
То, как много кокаина находится в какашках финнов выясняет Институт здоровья и благополучия Финляндии. Журналистов принял руководитель отдела токсикологии Теэму Гуннар, который вместе с учеными судебной экспертизы анализирует финские сточные воды. И уже с 2012 года.
«Мы можем исследовать эту тему, которую иным образом сложно просмотреть шире,– объяснил Гуннар предпочтение метода. – То есть, как много веществ вообще потребляют. На станциях очистки сточных вод заказываются 24-часовые пробы, то есть информация о круглосуточном использовании. И тогда мы изучаем, как много употребляют в конкретных регионах, и какие вещества употребляют».
Обмен веществ не врет, говорят ученые. Таким образом, сточные воды – это заслуживающий доверия источник, который показывает, какие вещества выходят из тела человека. И какое вещество сейчас является самым проблематичным в Финляндии?
«Я не хотел бы приводить отдельно ни одного вещества, но амфетамины и бупренорфин больше всего распространены в Финляндии»,– сказал Гуннар и добавил, что обеспокоенность вызывает употребление смесей разных компонентов, то есть употребление бензодиазипино подобных соединений.
В разных городах Финляндии обеспокоенность вызывают разные вещества. Картина различается и по дням. Изучение состава воды показывает, что, например, к утру воскресенья в Хельсинки значительно увеличивается употребление кокаина. Если в четверг вечером на 1000 человек приходится 18,7 грамма кокаина, то показатель воскресения увеличивается в три раза. В Турку предпочитают амфетамин, которого в четверг по сточным водам на 1000 человек приходится 42 грамма, а в воскресенье целых 109,2 грамма.
«Есть ли какие-то изменения, есть ли изменения по регионам? Анализируя вместе с другими данными, мы получаем результат, который другими методами в принципе получить невозможно», – сказал Гуннар и добавил, что идея исследования сточных вод заключается в том, чтобы посмотреть, как меняется в течение года использование разных соединений.
Но как эти знания можно использовать в будущем?
«На данный момент в Финляндии возникает все больше групп людей, которых употребление наркотических веществ интересует по каким-то особым причинам. Это руководители или чиновники судебной системы. Это та информация, которую другими следственными методами получить очень сложно»,– сказал Гуннар. Он считает, что модель особенно хорошо работает в режиме реального времени, как это происходит во время анализа сточных вод.
А дает ли и что именно это знание полицейским?
«Для правоохранительной системы большая проблема поймать правильных людей. Больше всего полиция занимается мелкими распространителями и потребителями. Преступниками среднего уровня. А поймать змею за хвост очень сложно»,– сказал в начале встречи верховный комиссар финской Полиции безопасности Якко Сонк. Несмотря на то, что анализ сточных вод лишь косвенно помогает в поимке дилеров, собранную информацию активно используют.
«Анализ сточных вод предоставляет картину тенденций и развития употребления. В плане планирования это, конечно, дает определенную картину масштабов употребления»,– сказал Сонк и добавил, что самая серьезная ситуация сейчас в южной части Финляндии. «Большие города на юге Финляндии. Кокаин и экстази являются типичными веществами для расслабления, которые употребляются по выходным, когда народ веселится. Традиционные вещества, как героин, только для так называемых серьезных зависимых. Они употребляют в течение всей недели, каждый день. У них есть физическая зависимость».
Если показатель употребления экстази в рабочие дни в Хельсинки в среднем составляет 0,12 мг на 1000 человек, то в выходные эта цифра увеличивается до 0,38 мг. Но анализ не ограничивается лишь определенными веществами.
«Конечно, есть и другие. Вещества все больше вращаются в интернете. Это такие вещества, которые, с одной стороны, уже классифицированы как нелегальные, но, с другой стороны, они нелегальными не являются. И все потому, что их классификация всегда проходит медленнее, чем они появляются»,- сказал Сонк.
Анализ сточных вод несложен. Достаточно литра воды и ученого, который смешает пробы с определенными реагентами и установит их в анализатор. Недавнее исследование сточных вод на уровне европейских городов показал, что с период 2015-2017 годов потребление кокаина увеличилось в 26 городах из 31. Свою часть в этой работе выполнила и станция очистки сточных вод Хельсинки.
Она является одной из крупнейших в Европе и крупнейшей в Скандинавии. Финны очищают на ней сточные воды 800 тысяч человек.
Институт развития здоровья Эстонии проводит опросы на различные темы, связанные с наркоманией, и собирает статистические данные, которые дают картину того, какие люди, какие вещества и как употребляют. Новую методику пока еще не использовали.
«Если мы хотим представительское исследование, то с исследованием сточных вод мы сможем получить более основательную информацию о народонаселении»,– сказала руководитель центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Алена Курбатова. Это показали и результаты эксперимента журналистов «Радар».
«Сначала мы подготовили эти пробы»,– прокомментировала научный сотрудник Института химии и биотехнологий ТТУ Екатерина Мазина-Шинкарь. – Для этого мы три раза профильтровали пробы через бумажные фильтры. Нужно залить пол-литра в этот патрон, чтобы при помощи машины можно было что-то увидеть».
«У нас было две пробы, и в обеих пробах мы обнаружили два наркотических вещества. Речь идет о бензоилэкгонине и о кокаине»,– сказала научный сотрудник Института химии и биотехнологии ТТУ Кристийна Лейман и объяснила, что все это относится к кокаину. Но бензоилэкгонин – это главный метаболит кокаина: «То есть речь идет о продукте обмена веществ. Если человек употребил кокаин, то из организма он выйдет в виде бензоилэкгонина. Таким образом, это логично, что его можно найти в сточных водах. Но скорее интересно, как там оказался сам кокаин. Мы можем подозревать, что вероятнее всего, кто-то выбросил его в виде порошка, например, в канализацию, или куда-то еще. Разница была еще и в том, что в пятничной пробе было видно немного остатков и амфетамина. Но главными все же были бензоилэкгонин и кокаин. Вместе со статистикой можно сделать разные выводы. Но мы их сейчас не делали».
Но, несмотря на это, результаты эксперимента удивили даже специалистов.
«Для нас это было очень удивительно. Почему именно кокаин стал примарным наркотическим веществом? Может быть, у людей сейчас слишком много денег, чтобы покупать такое дорогое наркотическое вещество? Это может быть и индикатором, что у нас начало двигаться больше кокаина. То есть, где-то открылось окно, через которое кокаин попадает в Таллинн. Это вообще первые испытания в Эстонии, которые были произведены для выявления наркотических веществ в сточных водах. И было бы очень интересно, если бы мы смогли продолжить такие исследования»,- добавила Мазина-Шинкарь.
Сторонам еще предстоит провести переговоры, но уже сегодня ясно, что в проекте могли бы быть задействованы Таллинн и Ида-Вирумаа.
«Наркорынок в Эстонии сейчас меняется. Как уже было сказано в СМИ, доступность фентанила ухудшилась. И вместо него приходят и уже пришли новые вещества. И также мы видим, что увеличилось употребление различных стимулянтов»,– сказала Алена Курбатов и добавила, что точные масштабы проблемы пока оценить никто не может.
Сточные воды анализируют не только в интересах статистики. При помощи аналогичного метода в этом году в Китае уже был признан виновным один наркодилер.