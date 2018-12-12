«Если мы хотим представительское исследование, то с исследованием сточных вод мы сможем получить более основательную информацию о народонаселении»,– сказала руководитель центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Алена Курбатова. Это показали и результаты эксперимента журналистов «Радар».

«Сначала мы подготовили эти пробы»,– прокомментировала научный сотрудник Института химии и биотехнологий ТТУ Екатерина Мазина-Шинкарь. – Для этого мы три раза профильтровали пробы через бумажные фильтры. Нужно залить пол-литра в этот патрон, чтобы при помощи машины можно было что-то увидеть».

«У нас было две пробы, и в обеих пробах мы обнаружили два наркотических вещества. Речь идет о бензоилэкгонине и о кокаине»,– сказала научный сотрудник Института химии и биотехнологии ТТУ Кристийна Лейман и объяснила, что все это относится к кокаину. Но бензоилэкгонин – это главный метаболит кокаина: «То есть речь идет о продукте обмена веществ. Если человек употребил кокаин, то из организма он выйдет в виде бензоилэкгонина. Таким образом, это логично, что его можно найти в сточных водах. Но скорее интересно, как там оказался сам кокаин. Мы можем подозревать, что вероятнее всего, кто-то выбросил его в виде порошка, например, в канализацию, или куда-то еще. Разница была еще и в том, что в пятничной пробе было видно немного остатков и амфетамина. Но главными все же были бензоилэкгонин и кокаин. Вместе со статистикой можно сделать разные выводы. Но мы их сейчас не делали».

Но, несмотря на это, результаты эксперимента удивили даже специалистов.

«Для нас это было очень удивительно. Почему именно кокаин стал примарным наркотическим веществом? Может быть, у людей сейчас слишком много денег, чтобы покупать такое дорогое наркотическое вещество? Это может быть и индикатором, что у нас начало двигаться больше кокаина. То есть, где-то открылось окно, через которое кокаин попадает в Таллинн. Это вообще первые испытания в Эстонии, которые были произведены для выявления наркотических веществ в сточных водах. И было бы очень интересно, если бы мы смогли продолжить такие исследования»,- добавила Мазина-Шинкарь.

Сторонам еще предстоит провести переговоры, но уже сегодня ясно, что в проекте могли бы быть задействованы Таллинн и Ида-Вирумаа.

«Наркорынок в Эстонии сейчас меняется. Как уже было сказано в СМИ, доступность фентанила ухудшилась. И вместо него приходят и уже пришли новые вещества. И также мы видим, что увеличилось употребление различных стимулянтов»,– сказала Алена Курбатов и добавила, что точные масштабы проблемы пока оценить никто не может.