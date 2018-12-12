Я устал, я ухожу: расплакавшийся Нортуг объявил о завершении карьеры

Решение Нортугу далось не легко и при общении с журналистами Нортуг не смог сдержать эмоций, расплакавшись перед камерами.

"Я заканчиваю свою спортивную карьеру" - с места в карьер начал Нортуг пресс-конференцию, которую специально созвал Союз лыжных гонок Норвегии.

Нортуг стабильно не попадал в состав сборной на протяжении последних двух сезонов. Перед каждым этапом Кубка мира в прессе появлялись слухи о возвращении 13-кратного чемпиона мира, но оказывалось, что места Нортугу на главных мировых стартах не находится. Не стартовал Нортуг и на второстепенных турнирах - Кубке Скандинавии и прочих подобных забегах. Да, в конце прошлого года и на предсезонке Нортуг участвовал в массовых соревнованиях и выигрывал их, но в Норвегии посчитали, что время Петтера ушло и в стране есть много молодых и не менее талантливых спортсменов, чем проблемная звезда. Мириться с ролью полуосновного Нортуг не хотел, плюс ко всему споры вокруг спонсорских контрактов спортсмена также не добавляли очков в копилку лыжника.

Болезни и травмы также оставили свой след: "Я принял это решение с тяжелым сердцем. В последнее время у меня не было ни сил и того уровня, чтобы стартовать на Кубке мира. Мое тело больше не может выдерживать нагрузки основной сборной. Хватит! Мое тело больше никак не реагирует. Это - знак к окончанию карьеры" - сказал в слезах Нортуг

Всего Нортуг завоевал на чемпионатах мира и Олимпиадах 20 медалей, мог бы завоевать и больше, но капризный характер не позволил, например в Ванкувере добежать одну из гонок так, как рассчитывали тренеры: Нортуг просто прекратил бороться, финишировав далеко за чертой призеров. Кроме того, Нортуг был не прочь и злоупотребить режимом. В частности, один из громких скандалов с участием норвежца было вождение в нетрезвом виде, дача ложных показаний и 50 дней тюрьмы.

Король уходит. Но свято место пустно не бывает - Йоханнес Клебо и Александр Большунов, когорта молодых норвежцев и шведов - все они претендуют на звание новых королей лыж. Но такого как Нортуг больше не будет. Не будет острого шоу, будут просто победы и правильные слова от Клебо и, если удастся разговорить, то и Большунова о том, что гонка была тяжелая, трасса сложная, но удалось победить...

"Это была моя мечто. Маленьким мальчиком хотел я стать лучшим лыжником. Я горд за себя и свои достижения. Мне тяжело сдаться, но в то же время у меня хорошее чувство." - заключил Нортуг.

Мир лыж уже научился жить без Нортуга, но его все-таки будет не хватать.