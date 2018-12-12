Теперь точно: в Нарве переименуют улицы две улицы

Помимо этого переименуют проселочную дорогу Солдина, ведущую к садоводческому товариществу «Ивушка», в Суур-Солдина, сообщил в среду портал новостей вещания.

В декабре прошлого года городской секретарь Нарвы Антс Лийметс направил в комиссию по наименованию городских улиц историческую справку о том, что Дауман и Тийман принимали участие в расстрелах нарвитян. По мнению Лийметса, улицы не должны носить имена убийц.

В 1983 году в новом микрорайоне Нарвы одну из улиц назвали именем руководителя Нарвского совета солдатских и рабочих депутатов и Нарвского военно-революционного комитета во времена Эстляндской трудовой коммуны Анса Даумана.

В 1974 году улицу Солдина переименовали в честь председателя Нарвского исполкома во времена Эстляндской трудовой коммуны Алберта-Августа Тиймана.

Проект решения городской управы сопровождается тремя письмами от горожан, высказавшихся против переименования улиц.

«Я против переименования улиц Тиймана и Даумана. Решение о переименование необдуманное, потребует финансовых и других затрат. Зачем это вообще нужно? У города нет денег на нужные вещи, а на переименование улиц и местную газету депутаты как не удивительно деньги находят», - написал Сергей.

«Я возражаю и предлагаю не переименовывать названия улиц Даумана и др. Не Вами они назначались и не Вам их переименовывать. Стройте новые улицы и называйте, как хотите. Если Вам больше нечем заняться, спросите у налогоплательщиков, что можно лучше сделать для города на эти деньги», - написала Нина.

«Категорически против переименования, так как не надо менять собственную историю, а деньги необходимы для социальных проектов. Надеюсь, мое мнение как жителя города не будет проигнорировано», - считает Владимир.