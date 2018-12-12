Кохтла-Ярве против Соловьева: услуги адвоката обошлись в 10 000 евро, тяжба продолжится

Интересы мэрии в суде представляет адвокатское бюро Normann ja Partnerid, чьи услуги уже обошлись городу в 10 216 евро - об этом в среду, 12 декабря, в своем письменном ответе на запрос оппозиции горсобрания Кохтла-Ярве сообщила мэр города Людмила Янченко. Она также еще раз опровергла утверждения о том, что мэрия якобы прибегает к тактике затягивания, на самом деле не желая ничего требовать от Соловьева, передает Rus.ERR.