Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: преступник несколько раз ушел от полиции

Также уточняется информация о пострадавших: по последним данным, ранения получили 13 человек, трое погибли. Полиция и жандармы продолжают поиски преступника. Известно, что он ранен в руку, и не исключено, что ему удалось покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.

Нападение случилось неподалеку от рождественской ярмарки - традиционного городского события, которое ежегодно собирает тысячи посетителей со всего мира. После стрельбы власти Франции ввели усиленные меры безопасности на границах и на рождественских ярмарках, чтобы свести на нет риск аналогичных атак. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер также объявил о решении правительства активнее задействовать военных в операции по обеспечению безопасности в стране.

В связи с происшествием глава департамента Нижний Рейн, где находится Страсбург, из соображений безопасности запретил все намеченные на среду манифестации. Это позволит правоохранительным органам не отвлекаться на охрану мероприятий и сосредоточиться на поиске стрелка.

Занятия в детских садах и начальных школах Страсбурга отменены, при этом школы и лицеи открыты, но приходить на учебу после теракта разрешено по желанию. Родителями рекомендовали сопровождать детей по дороге в учебные заведения.

Известно, что подозреваемый, 29-летний уроженец Страсбурга Шеккат Шариф, после стрельбы скрылся на захваченном такси. Шариф числился в реестре опасных лиц и был известен полиции. Как сообщает RFI со ссылкой на AFP, этого человека включили в базу по подозрению в исламистской радикализации.

"Он несколько раз был в тюрьме и именно там обнаружили, что он радикализировался, но только в религиозной практике, никогда не было знаков о его готовности совершить (террористический) акт", - заявил госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Мужчина привлекался к ответственности не только во Франции, но и в ФРГ. В 2011 году он был судим за вооруженное нападение на 16-летнего и отсидел 6 месяцев из положенных ему двух лет. Шарифа должны были задержать утром 11 декабря, но его не оказалось дома. При обыске у него в квартире нашли гранаты.