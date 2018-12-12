Ср, 12.12.2018
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  • После стрельбы в Страсбурге на Ратушной площади в Таллинне будет больше патрулей

После стрельбы в Страсбурге на Ратушной площади в Таллинне будет больше патрулей

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Таллиннская ратушная площадь.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Эстонские власти следят за ситуацией в Европе, но, несмотря на трагический инцидент в Страсбурге, повышать уровень террористической угрозы в стране пока не планируют.

Однако определенная реакция все же последовала: так, например, на Ратушную площадь Таллинна будут направлены дополнительные патрули, сообщает в среду, 12 декабря, Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Валдо Пыдера, столичные улицы круглые сутки патрулируют свыше 50 полицейских, а в ближайшее время присутствие правоохранителей на рождественском рынке увеличится.

Пыдер сказал, что у жителей Эстонии сейчас нет причин для беспокойства, но в случае обнаружения подозрительной активности полиция всегда рекомендует сообщать об этом по номеру 112.

Компетентные органы Эстонии следят за развитием событий и находятся в контакте со своими зарубежными партнерами, обмениваясь всей необходимой информацией.

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