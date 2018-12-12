После стрельбы в Страсбурге на Ратушной площади в Таллинне будет больше патрулей

Однако определенная реакция все же последовала: так, например, на Ратушную площадь Таллинна будут направлены дополнительные патрули, сообщает в среду, 12 декабря, Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Валдо Пыдера, столичные улицы круглые сутки патрулируют свыше 50 полицейских, а в ближайшее время присутствие правоохранителей на рождественском рынке увеличится.

Пыдер сказал, что у жителей Эстонии сейчас нет причин для беспокойства, но в случае обнаружения подозрительной активности полиция всегда рекомендует сообщать об этом по номеру 112.