После стрельбы в Страсбурге на Ратушной площади в Таллинне будет больше патрулей

Эстонские власти следят за ситуацией в Европе, но, несмотря на трагический инцидент в Страсбурге, повышать уровень террористической угрозы в стране пока не планируют.
Однако определенная реакция все же последовала: так, например, на Ратушную площадь Таллинна будут направлены дополнительные патрули, сообщает в среду, 12 декабря, Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.
По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Валдо Пыдера, столичные улицы круглые сутки патрулируют свыше 50 полицейских, а в ближайшее время присутствие правоохранителей на рождественском рынке увеличится.
Пыдер сказал, что у жителей Эстонии сейчас нет причин для беспокойства, но в случае обнаружения подозрительной активности полиция всегда рекомендует сообщать об этом по номеру 112.
Компетентные органы Эстонии следят за развитием событий и находятся в контакте со своими зарубежными партнерами, обмениваясь всей необходимой информацией.