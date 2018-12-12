Фото: сказочная вилла в Нымме терпеливо ждет заботливого хозяина

Естественно, что этот интересный дом требует реновации: он построен в 1914 году. Здание выделяется в пестром архитектурном ландшафте Нымме, так как стиль фахверк, в котором оно построено - не часто встречается в эстонских городах. Сейчас четырехкомнатная часть этого дома выставлена на продажу.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Интересна и история дома: первые собственники дома - этнические немцы - жили в нем недолго. Перед II мировой войной семья решила перебраться на историческую родину, а дом они подарили своим слугам.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Здание и сегодня впечатляет. В нем и снаружи, и внутри сохранилось достаточно много аутентичных деталей: оригинальный потолок и ниши в гостиной первого этажа, детали фасада, двери, оконные переплеты и главная лестница.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Окна реновированы, восстановлены оконные шпингалеты, в комнатах остались оригинальный дубовый паркет и орнамент на потолке в трех комнатах. Черепичная крыша - времен постройки дома, что впечатляет. Обычно крыши подобных домов покрыты более современным, но менее ценным кровельным материалом.

Зеленые насаждения, окружающие дом, требуется восстановить в том виде, в котором здесь был разбит парк. Есть даже бомбоубежище!