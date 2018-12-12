Фото: сказочная вилла в Нымме терпеливо ждет заботливого хозяина

Вилла Bange - настоящая жемчужина эстонского фахверка - находится в самом зеленом районе столицы и, безусловно, привлекает внимание любителей архитектуры и нестандартной недвижимости, пишет Kodustill.
Естественно, что этот интересный дом требует реновации: он построен в 1914 году. Здание выделяется в пестром архитектурном ландшафте Нымме, так как стиль фахверк, в котором оно построено - не часто встречается в эстонских городах. Сейчас четырехкомнатная часть этого дома выставлена на продажу.
Интересна и история дома: первые собственники дома - этнические немцы - жили в нем недолго. Перед II мировой войной семья решила перебраться на историческую родину, а дом они подарили своим слугам.
Здание и сегодня впечатляет. В нем и снаружи, и внутри сохранилось достаточно много аутентичных деталей: оригинальный потолок и ниши в гостиной первого этажа, детали фасада, двери, оконные переплеты и главная лестница.
Окна реновированы, восстановлены оконные шпингалеты, в комнатах остались оригинальный дубовый паркет и орнамент на потолке в трех комнатах. Черепичная крыша - времен постройки дома, что впечатляет. Обычно крыши подобных домов покрыты более современным, но менее ценным кровельным материалом.
Зеленые насаждения, окружающие дом, требуется восстановить в том виде, в котором здесь был разбит парк. Есть даже бомбоубежище!
Остальные фото и подробности о продаже находятся ЗДЕСЬ.