В жилом доме вспыхнул пожар, погибли женщина и животные Добавлены фото с места происшествия!
12 декабря 2018, 14:15
Сегодня в 8.23 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в деревне Кооги горит жилой дом. Спасатели нашли в полыхающем доме труп 81-летней женщины, пишет Tartu Postimees.
В районе 11 часов завершились работы по тушению. После этого спасатели обнаружили в доме также трупы кота и пяти кур. По словам соседей, у погибшей было несколько котов, остальным удалось спастись.
Точные причины гибели пожилой женщины будут выяснены в ходе экспертизы. Она проживала в доме одна.