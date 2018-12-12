Ср, 12.12.2018
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  • В жилом доме вспыхнул пожар, погибли женщина и животные

В жилом доме вспыхнул пожар, погибли женщина и животные Добавлены фото с места происшествия!

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Сегодня в 8.23 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тартумаа в деревне Кооги горит жилой дом. Спасатели нашли в полыхающем доме труп 81-летней женщины, пишет Tartu Postimees.

В районе 11 часов завершились работы по тушению. После этого спасатели обнаружили в доме также трупы кота и пяти кур. По словам соседей, у погибшей было несколько котов, остальным удалось спастись. 

Точные причины гибели пожилой женщины будут выяснены в ходе экспертизы. Она проживала в доме одна.

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