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  • Туристам на заметку: культурные сокровища Европы стали доступны в одном приложении

Туристам на заметку: культурные сокровища Европы стали доступны в одном приложении

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Tourists visit the Angkor Wat temple in Siem Reap, Cambodia, Wednesday, March 14, 2018. Cambodia's main tourist destination, Angkor Wat, was built between the 9th and 15th centuries. (AP Photo/Heng Sinith)

ФОТО: Heng Sinith/AP

Туристам в Европе доступно бесплатное мобильное приложение для поиска популярных и малоизвестных достопримечательностей, музеев, галерей, исторических зданий и творческих пространств. Об этом сообщает портал AgCult.

Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии запустил веб-приложение Cultural Gems, цель которого сделать малоизвестные объекты европейского культурного наследия популярными, пишет turizm.ru. Туристам доступны подробные карты 168 городов в 28 странах ЕС, на которых сами жители поместили так называемые культурные жемчужины — достопримечательности и другие знаковые места. С помощью приложения путешественники смогут отыскать музеи, галереи, театры, общественные и креативные пространства, музыкальные площадки, о которых не упоминают путеводители.

В Cultural Gems представлены Вена, Брюссель, Прага, Таллинн, Париж, Мюнхен, Рим, Рига, Барселона, Стокгольм. Кроме того, приложение позволяет узнать больше о нетуристических городах. В их числе — австрийский Грац, бельгийский Остенде, хорватский Осиек, французский Авиньон, финский Тампере, испанский Бильбао, шведский Гётеборг и многие другие.

Как отмечают создатели, Cultural Gems помогает выделить менее известные культурные объекты вне привычных маршрутов. Новое приложение предоставляет платформу для участия широкого круга заинтересованных сторон: от органов власти и туристических офисов, до жителей и самих туристов. Контент Cultural Gems полностью создан пользователями, отмечают разработчики.

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