Туристам на заметку: культурные сокровища Европы стали доступны в одном приложении

Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии запустил веб-приложение Cultural Gems, цель которого сделать малоизвестные объекты европейского культурного наследия популярными, пишет turizm.ru. Туристам доступны подробные карты 168 городов в 28 странах ЕС, на которых сами жители поместили так называемые культурные жемчужины — достопримечательности и другие знаковые места. С помощью приложения путешественники смогут отыскать музеи, галереи, театры, общественные и креативные пространства, музыкальные площадки, о которых не упоминают путеводители.

В Cultural Gems представлены Вена, Брюссель, Прага, Таллинн, Париж, Мюнхен, Рим, Рига, Барселона, Стокгольм. Кроме того, приложение позволяет узнать больше о нетуристических городах. В их числе — австрийский Грац, бельгийский Остенде, хорватский Осиек, французский Авиньон, финский Тампере, испанский Бильбао, шведский Гётеборг и многие другие.