Картина дня: стрельба в Страсбурге, над Oprail сгущаются тучи и нападение сорвавшихся с цепи собак

Стрельба в центре Страсбурга: погибли трое, 12 получили ранения

Стрельба рядом с рождественской ярмаркой, расположенной в Страсбурге, унесла жизни как минимум трех человек. Еще более десяти получили ранения, в том числе тяжелые. Читайте далее...

Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: преступник несколько раз ушел от полиции

В Страсбурге задержаны двое братьев подозреваемого в стрельбе на рождественском рынке, сообщает газета Le Figaro. По ее информации, один из братьев, как и сам подозреваемый, числится в реестре лиц, представляющих угрозу госбезопасности, так называемом списке S. Читайте далее...

Средняя зарплата учителей вырастет до 1500 евро

В 2019 году минимальная зарплата школьных учителей вырастет с нынешних 1150 до 1250 евро в месяц - это предусматривает подготовленный в Министерстве обороны законопроект, который накануне был отправлен на согласование партнерам. Читайте далее...

Кусался, как собака: разгневанный клиент напал на официантку и посетителя азиатского ресторана

В прошлый четверг около 20:30 полиция получила вызов в торговый центр Zeppelin, расположенный на улице Туру в Тарту. По первоначальным данным, разгневанный посетитель ресторана напал там на официантку. Читайте далее...

Воскрешенные в обычной больнице угасают в больнице по уходу

По поводу больниц по уходу в Департамент здоровья обращаются в среднем два-три раза в год, однако это не показывает всех масштабов проблемы. Читайте далее...

Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

Президент Украины Петр Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе 25 ноября, когда российская береговая охрана применила оружие для задержания трех украинских кораблей, следовавших в Азовское море. Читайте далее...

Пивовар и завуч: стало известно, кто заменит Ивана Сергеева и Татьяну Пацановскую

Городская управа Нарвы на своем заседании 12 декабря утвердила результаты конкурса на две должности директоров городских департаментов. Руководить Департаментом архитектуры и городского планирования вместо Ивана Сергеева будет Олег Андреев. Читайте далее...

В Эстонии родился первый ребенок с помощью PGS

В начале декабря в Центре лечения бесплодия Пельгулиннской женской клиники в сотрудничестве врачей, эмбрионологов лаборатории BioExim и специалистов лаборатории прецизионной медицины Центра развития технологий здравоохранения на свет появился первый ребенок, хромосомы которого были исследованы в Эстонии после оплодотворения яйцеклетки и до внедрения в матку. Читайте далее...

Бизнесу эстонской фирмы Operail в России грозят неприятности

Одним из виновников железнодорожной аварии под Омском российские чиновники считают вагон, отремонтированный в тапаских депо Operail (бывший EVR Cargo), в связи с чем в худшем случае государственному предприятию может грозить требование о возмещении убытков, достигающих десятков миллионов евро. Читайте далее...

Сорвавшиеся с цепи собаки изувечили жительницу Эстонии

В конце сентября жительница поселка Циргулийна собирала грибы и вдруг заметила, что на нее несутся две большие собаки. Результат нападения сорвавшихся с цепи животных: обширные гематомы на нижней части тела, укусы на боку и на голове, неделю женщина пролежала в больнице. Читайте далее...

Эстонскому киллеру по прозвищу Мясник вынесен приговор

Ирландский суд сегодня признал Имре Аракаса виновным в планировании заказного убийства и приговорил его к шести годам тюрьмы. Читайте далее...

В Эстонии детям теперь нельзя пользоваться соцсетями без согласия родителей