С новогодней елки в Маарду украли украшения

«В настоящее время полиция уже поставлена в известность о произошедшем. К сожалению, рядом с елкой нет камер наблюдения, поэтому нам пока ничего не известно о злоумышленнике или злоумышленниках», - сказала порталу Rus.ERR пресс-секретарь Маардуской городской управы Елена Кацуба.