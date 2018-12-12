С новогодней елки в Маарду украли украшения
12 декабря 2018, 14:44
В ночь на 12 декабря в Маарду украли часть украшений с главной городской елки в парке Келламяэ.
«В настоящее время полиция уже поставлена в известность о произошедшем. К сожалению, рядом с елкой нет камер наблюдения, поэтому нам пока ничего не известно о злоумышленнике или злоумышленниках», - сказала порталу Rus.ERR пресс-секретарь Маардуской городской управы Елена Кацуба.
По ее словам, стоимость ущерба в настоящий момент уточняется.
Маардуская горуправа просит всех, кто был свидетелем произошедшего или обладает иной информацией, которая может помочь найти виновных, обратиться в коммунальный отдел по телефону 6060724 или к участковому полицейскому по телефону 6124639.