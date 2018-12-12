В Эстонии детям теперь нельзя пользоваться соцсетями без согласия родителей

Как объяснил Тийт Терик, для простого обывателя со вступлением в силу обновленного Закона о защите личных данных, который был принят сегодня, ничего не изменится. «Для физических лиц мало что изменится, скорее личные данные каждого человека будут защищаться более тщательно. Возьмем, например, детей. Согласно новым правилам, которые будут действовать и в Эстонии, лица младше 13 лет не смогут зарегистрироваться в социальных сетях без согласия родителей. То есть, свои личные данные самостоятельно использовать они не смогут», - объяснил Терик один из пунктов нового Закона о защите личных данных.

Как сказал Терик, многие предприятия начали следовать европейской директиве, не дожидаясь дополнения эстонских законов. «Конечно же, многие помнят, когда операторы мобильной связи или предприятия, продающие электроэнергию, просили у людей разрешение на использование и обработку их личных данных. Таким образом, нынешний закон больше всего касается ведомств и различных предприятий, которые непосредственно работают с личными данными», - сказал Терик.

Терик напомнил также, что в работе журналистов также все останется по-старому. «Во время обсуждения законопроекта о защите личных данных в Рийгикогу большое внимание СМИ было приковано к тому, как в будущем журналисты смогут использовать личные данные. Могу заверить, что здесь все осталось как было и по части общественного интереса будут действовать прежние принципы», - заявил Терик.

По словам Терика, совсем другая ситуация касается юридических лиц. «Предприятие обязано получить от физического лица четкое согласие на обработку его личных данных. То есть необходимо не только уведомить лицо, но и разъяснить цели использование его данных. К тому же, по первому требованию физического лица фирма или предприятие должно информировать о том, какие личные данные хранятся/обрабатываются, кем, зачем и на каком основании», - разъяснил Терик.

Как отметил Тийт Терик, юридическому лицу, нарушившему правила использования личных данных, грозят огромные штрафы. «Штрафы, действительно, огромные. Это связано с политикой Евросоюза. Если раньше штраф для частного лица составлял до 1200 евро и юридического до 32 000, то теперь возможный размер штрафов нарушителям может достигать до 20 000 000 евро или 4% от глобального оборота компании. Таковы требования директивы», - сказал Терик.