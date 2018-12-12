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О том, как можно обменять пройденные шаги на интернет-валюту, криптовалюту, как поточнее узнать, сколько нужно двигаться, чтобы отработать съеденный гамбургер, рассказывает Харди Кеэрутая в техноблоге Digitark.

Еще с лета Telia раздает клиентам за пройденные шаги объем мобильного интернета. Чем больше вы ходите, тем больше мегабайтов для интернет-серфинга получите взамен. По состоянию на конец ноября было сосчитано 1 894 444 033 (почти 2 миллиарда) шагов, которые были обменяны на объем данных в 5 705 600 МБ (5,7 TБ).

Это ваша возможность присоединиться к армии ходоков, которые ежедневно проходят 13 миллионов шагов и не собираются останавливаться. Эксперты в области здоровья отмечают, что важно двигаться не быстрее, а больше, и отличное здоровье не заставит себя долго ждать.

Как превратить пот в монеты?

Звучит как вопрос из контрольной работы в школе магии и волшебства, но на деле это вполне прозаичная сделка.