О том, как можно обменять пройденные шаги на интернет-валюту, криптовалюту, как поточнее узнать, сколько нужно двигаться, чтобы отработать съеденный гамбургер, рассказывает Харди Кеэрутая в техноблоге Digitark.
Еще с лета Telia раздает клиентам за пройденные шаги объем мобильного интернета. Чем больше вы ходите, тем больше мегабайтов для интернет-серфинга получите взамен. По состоянию на конец ноября было сосчитано 1 894 444 033 (почти 2 миллиарда) шагов, которые были обменяны на объем данных в 5 705 600 МБ (5,7 TБ).
Это ваша возможность присоединиться к армии ходоков, которые ежедневно проходят 13 миллионов шагов и не собираются останавливаться. Эксперты в области здоровья отмечают, что важно двигаться не быстрее, а больше, и отличное здоровье не заставит себя долго ждать.
Как превратить пот в монеты?
Звучит как вопрос из контрольной работы в школе магии и волшебства, но на деле это вполне прозаичная сделка.
Приложение Sweatcoin, или «потная монета», измеряет шаги так же, как и любой другой счетчик шагов, но взамен выдает одноименную криптовалюту – свэткойны. Владельцы молодежной карты LHV могут обменять 50 свэткойнов на пять евро, то есть на настоящие деньги.
Кроме того, клубы Myfitness приглашают на бесплатные тренировки. Самым ярым поклонникам прогулок предназначен приз в 1000 долларов, который получит каждый, кто проходит в день не менее 10 000 шагов в течение двух лет.