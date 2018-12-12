Брал аванс и исчезал: в Латвии строитель нагрел более 40 человек на огромную сумму

Госполиция Латвии ходатайствовала перед прокуратурой о начале уголовное преследования мужчины, который обманул более сорока человек, предлагая услуги по строительству и ремонту, но в реальности не оказывая их, сообщает агентство ЛЕТА.
Подозреваемым в рамках уголовного дела признан мужчина 1986 года рождения, который на протяжении нескольких лет предлагал жителям страны услуги по строительству и ремонту, получал предоплату, однако работы не проводил. Общие потери пострадавших составляют 59 136 евро.
В различные территориальные участки криминальной полиции Рижского региона было подано 30 заявлений, на основании которых расследовались случаи мошенничества, которые в период с 2014 по 2017 года совершило упомянутое лицо.
Подозреваемый предлагал пострадавшим работы по ремонту крыши, чистке водостоков, замене окон, покраске фасадов домов и так далее. За это он просил предоплату от 100 до 600 евро, а также деньги на покупку материалов.
Лицо, против которого возбуждено уголовное дело, во время общения с потенциальными клиентами скрывает свою личность и называет себя Дайнисом, но это имя не является настоящим.
Почти все пострадавшие указали, что он выглядел очень уверенно и внушал доверие, так как брался за работу сразу же. Однако, проработав один или два дня, он находил различные отговорки, чтобы не возвращаться к клиенту и не выполнять начатую работу.
Всего в рамках расследования полиция получила информацию о 48 преступных деяниях, а пострадавшими признаны 42 лица.