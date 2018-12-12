Фото и видео: ночью разрисовали стены управы района Пыхья-Таллинн

Хулиган попал на камеры видеонаблюдения, записи с которых также переданы правоохранительным органам. Все произошло в ночь на вторник в 1.43. Разрисовав стены, хулиган заметил видеокамеру и устроил победные танцы перед уходом с места происшествия.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, оставленная на стене управы надпись не совсем понятна ее работникам: «Предполагаем, что таким образом человек хотел пожелать нам хороших праздников и хорошего конца года, хотя быть в этом уверенными невозможно. Судя по видео, сам художник получил от своего поступка удовольствие, что очень хорошо в это темное и печальное время, жаль только, что нам придется чистить стену за счет налогоплательщиков. Надеемся, что полиция сможет установить личность художника. Конечно, причиненный ущерб можно возместить и добровольно».