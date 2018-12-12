Сын Кержакова впал в истерику при встрече с матерью

«Извините, но я больше не могу молчать. На видео встреча Миланы с Артемием в эту субботу. Перед встречей Милана попросила меня сразу оставить её один на один с ребёнком, так как моё присутствие якобы мешает ей наладить контакт с сыном. Итог вы видите сами. Без комментариев…

А теперь о невыполнении мной исполнительного листа: во вчерашнем разговоре с Миланой я предложил ей сегодня утром без СМИ, камер и адвокатов самой приехать и забрать ребенка. Итог: мы договорились о времени, но спустя час она отказалась приезжать и уехала в Москву на несколько дней. В данный момент, по рекомендации суда, пытаюсь в очередной раз договориться мирно и действуя исключительно в интересах нашего общего сына. Судя по настрою Миланы, она не против, и условия мирового её устраивают, но ей не разрешают его подписывать её юристы. Давайте быть честными хотя бы перед самими собой. Хватит устраивать из этой ситуации шоу для удовлетворения каких-то своих личных амбиций. Я прошу Милану и её «советчиков» прежде всего думать об интересах маленького ребёнка!» — написал Кержаков.