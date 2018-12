Сын Кержакова впал в истерику при встрече с матерью

Извините, но я больше не могу молчать. На видео встреча Миланы с Артемием в эту субботу. Перед встречей Милана попросила меня сразу оставить её один на один с ребёнком, тк моё присутствие якобы мешает ей наладить контакт с сыном. Итог вы видете сами. Без комментариев... А теперь о невыполнении мной исполнительного листа: ВО ВЧЕРАШНЕМ РАЗГОВОРЕ С МИЛАНОЙ Я ПРЕДЛОЖИЛ ЕЙ, СЕГОДНЯ УТРОМ,БЕЗ СМИ, КАМЕР И АДВОКАТОВ, САМОЙ, ПРИЕХАТЬ И ЗАБРАТЬ РЕБЕНКА. ИТОГ:МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О ВРЕМЕНИ,НО СПУСТЯ ЧАС ОНА ОТКАЗАЛАСЬ ПРИЕЗЖАТЬ И УЕХАЛА В МОСКВУ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. В данный момент, по рекомендации суда, пытаюсь в очередной раз договориться мирно и действуя исключительно в интересах нашего общего сына. Судя по настрою Миланы, она не против, и условия мирового её устраивают, но ей не разрешают его подписывать её юристы. Давайте быть честными, хотя бы, перед самими собой. Хватит устраивать из этой ситуации шоу для удовлетворения каких-то своих личных амбиций. Я прошу Милану и её "советчиков", прежде всего, думать об интересах маленького ребёнка!

