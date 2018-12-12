Владельцы банковских счетов могут удивиться

Если до сих пор в основном говорилось о том, что весной для многих станет неожиданностью факт доплаты подоходного налога, то наряду с этим всех владельцев банковских счетов ждет и другой сюрприз, пишет Postimees.
Людей больше всего пугали тем, что в связи с изменившейся налоговой системой многим весной после заполнения налоговой декларации вместо обычного возврата налога придется, наоборот, его доплатить. Утверждалось даже, что это может повлиять на результаты весенних выборов. К счастью или к несчастью, статистика показывает, что чаша весов все же склоняется в сторону возвращения переплаченного.
А именно, по последним данным, за девять месяцев года 55 000 человек использовали необлагаемый доход в большей мере, нежели предусмотрено, и в следующем году у них может возникнуть обязательство доплатить подоходный налог, но тех, кто не использовал необлагаемый доход, в целых девять раз больше. Точнее, почти 480 000 человек частично не использовали необлагаемый доход, и в следующем году они смогут получить от государства деньги. Первым придется доплатить около 10 миллионов евро, вторым вернут около 100 миллионов.
Но весной налогоплательщиков может настичь и другая неожиданность, хоть и в несколько раз меньшая. Точнее, она коснется тех, кто имеет банковские вклады. А именно: освобождение от подоходного налога распространяется на банковский вклад до конца 2017 года, а с 2018 года облагаются подоходным налогом и процентные ставки по вкладам.
Жители страны почувствуют это весной 2019 года, когда люди начнут заполнять декларации о доходах. В этом случае придется декларировать и все процентные ставки по вкладам и платить с них 20% подоходного налога. Правда, влияние этого изменения будет в сто раз меньше. Минфин надеялся собрать таким образом в этом году 1-2 миллиона евро.
“Если вклад открыт у эстонского юридического лица, это лицо при уплате процента удерживает подоходный налог и передает информацию в Налогово-таможенный департамент (МТА). В МТА эта информация вносится в предварительно заполненную декларацию о доходах физического лица”, - подтвердила заведующая налоговым отделом департамента Эвелин Лийвамяги. Она добавила, что, если процент был настолько мал, что с него было невозможно удержать подоходный налог, т.е. он составлял менее 3 евро, это учитывается в декларации о доходах физического лица.
Уплата подоходного налога проста
По мнению Swedbank, поправка касается лишь ограниченного числа клиентов, поскольку процентные ставки по-прежнему невелики. «Чтобы получить процент, на счете должна быть достаточно большая сумма. В основном это касается срочных вкладов, где как правило хранятся большие суммы и ставки несколько выше», - пояснила банковский руководитель по связям с общественностью Лидия Кальюнди.
В Swedbank насчитывается около 60 000 клиентов, получивших в течение года проценты, с которых удерживался подоходный налог. Этим клиентам в течение года было выплачено процентов на сумму около 95 000 евро и с них удержан подоходный налог на сумму в 195 000 евро.
Второй по величине банк в Эстонии SEB в этом году выплатил процентов на сумму 163 540 евро 2194 лицам, у большинства клиентов сумма процентов укладывалась в 20 евро, с которых придется уплатить подоходный налог в размере 4,03 евро.
Руководитель по развитию накопительных и инвестиционных фондов SEB Сирья Тоомла добавила, что уплата подоходного налога сама по себе проста, поскольку подоходный налог удерживается автоматически и данные об удержании налога банки ежемесячно передают в Налоговый департамент. В декларацию клиента эти данные попадают автоматически.
В то же время Налоговый департамент подчеркивает, что, если человек получает проценты у юридического лица, зарегистрированного за рубежом, он должен сам внести этот доход в декларацию.
Правда, есть одно исключение. В случае, если человек хочет с целью инвестирования отложить обязательство уплаты подоходного налога по процентам с (инвестиционного) вклада, то у него должен быть открыт инвестиционный счет и внесенные в качестве вклада деньги должны происходить именно с него. Также в этом случае необходимо следовать принципу, что по окончании срока вклада основная сумма инвестиционного вклада и процент должны поступить на инвестиционный счет.
В случае, если деньги, внесенные в инвестиционный вклад, происходили с инвестиционного счета, и налоговое обязательство, возникающее при получении процентов, хотят отложить, человек может сам письменно сообщить об этом, чтобы банк не удерживал подоходный налог с полученных процентов. Такой процент облагается налогом на основании данных, задекларированных в таблице 6.5 декларации о подоходном налоге в числе прочих выплат с инвестиционного счета. В случае, если с процента, полученного с инвестиционного счета, удержан подоходный налог, такой процент можно декларировать как взнос на инвестиционный счет.