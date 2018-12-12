Владельцы банковских счетов могут удивиться

Людей больше всего пугали тем, что в связи с изменившейся налоговой системой многим весной после заполнения налоговой декларации вместо обычного возврата налога придется, наоборот, его доплатить. Утверждалось даже, что это может повлиять на результаты весенних выборов. К счастью или к несчастью, статистика показывает, что чаша весов все же склоняется в сторону возвращения переплаченного.

А именно, по последним данным, за девять месяцев года 55 000 человек использовали необлагаемый доход в большей мере, нежели предусмотрено, и в следующем году у них может возникнуть обязательство доплатить подоходный налог, но тех, кто не использовал необлагаемый доход, в целых девять раз больше. Точнее, почти 480 000 человек частично не использовали необлагаемый доход, и в следующем году они смогут получить от государства деньги. Первым придется доплатить около 10 миллионов евро, вторым вернут около 100 миллионов.

Но весной налогоплательщиков может настичь и другая неожиданность, хоть и в несколько раз меньшая. Точнее, она коснется тех, кто имеет банковские вклады. А именно: освобождение от подоходного налога распространяется на банковский вклад до конца 2017 года, а с 2018 года облагаются подоходным налогом и процентные ставки по вкладам.

Жители страны почувствуют это весной 2019 года, когда люди начнут заполнять декларации о доходах. В этом случае придется декларировать и все процентные ставки по вкладам и платить с них 20% подоходного налога. Правда, влияние этого изменения будет в сто раз меньше. Минфин надеялся собрать таким образом в этом году 1-2 миллиона евро.

“Если вклад открыт у эстонского юридического лица, это лицо при уплате процента удерживает подоходный налог и передает информацию в Налогово-таможенный департамент (МТА). В МТА эта информация вносится в предварительно заполненную декларацию о доходах физического лица”, - подтвердила заведующая налоговым отделом департамента Эвелин Лийвамяги. Она добавила, что, если процент был настолько мал, что с него было невозможно удержать подоходный налог, т.е. он составлял менее 3 евро, это учитывается в декларации о доходах физического лица.

Уплата подоходного налога проста

По мнению Swedbank, поправка касается лишь ограниченного числа клиентов, поскольку процентные ставки по-прежнему невелики. «Чтобы получить процент, на счете должна быть достаточно большая сумма. В основном это касается срочных вкладов, где как правило хранятся большие суммы и ставки несколько выше», - пояснила банковский руководитель по связям с общественностью Лидия Кальюнди.

В Swedbank насчитывается около 60 000 клиентов, получивших в течение года проценты, с которых удерживался подоходный налог. Этим клиентам в течение года было выплачено процентов на сумму около 95 000 евро и с них удержан подоходный налог на сумму в 195 000 евро.