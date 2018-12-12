В Эстонии сократили списки кандидатов в Европейский парламент

До сих пор в партийном списке могло быть до 12 кандидатов, что в два раза превышало количество членов Европарламента, избираемых от Эстонии, передает Rus.ERR .

В 2019 году на выборах в Европейский парламент от Эстонии будет избрано семь депутатов. Но важно учитывать следующее: если выход Соединенного Королевства из Европейского союза не вступит в силу на момент начала полномочий состава Европейского парламента, свою работу в парламенте начнут шесть депутатов от Эстонии. Седьмой член приступит к работе после завершения выхода Великобритании из ЕС.