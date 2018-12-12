В микроавтобусе, попавшем в ДТП в Псковской области, находились граждане Эстонии и Китая, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, китаянка не пострадала, гражданин Эстонии госпитализирован с травмами. "Его матери дали визу, она выезжает в Россию", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, авария произошла около 21.00 мск (20.00 по Эстонии) вторника на 13-м км автодороги Пушкинские Горы - Велье недалеко от деревни Коноплюшка. Микроавтобус "Мерседес Спринтер" с 17 пассажирами из Санкт-Петербурга направлялся в Пушкинские Горы. В результате резкого торможения в условиях гололеда автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

По информации и.о. председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, всего в ДТП пострадали 10 человек. По ее данным, семь человек получили травмы легкой степени тяжести, трое - средней степени тяжести: у двоих пострадавших диагностированы травмы позвоночника, состояние еще одной студентки оценивается как ближе к удовлетворительному.

Следователями УМВД региона проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Санкт-Петербургского госуниверситета, в числе пассажиров находились студенты, а также преподаватель вуза. Обучающиеся основной образовательной программы "Туризм" должны были проходить учебную практику в Псковской области.