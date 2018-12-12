Maxima открывает новый супермаркет в Тарту

«В наиболее густонаселенном районе Тарту мы открываем новый супермаркет, где на торговой площади около 1800 квадратных метров сможем предложить покупателям широкий выбор продуктов питания и товаров для дома, – сказал исполняющий обязанности исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдер. – В новом магазине мы предлагаем клиентам лучший в Тарту выбор свежей рыбы и рыбных продуктов, кондитерских и молочных изделий».

В ассортименте открывающегося в пятницу в 10:00 Maxima XX в Аннелинне насчитывается около 21 500 наименований товаров, в том числе богатый выбор отечественной продукции, свежие фрукты и овощи, товары для гурманов, а также свежие мясные, кулинарные и кондитерские изделия с кухни Maxima.

Общая площадь нового торгового центра, расположенного по адресу Калда-теэ, 15, превышает 3000 квадратных метров. Помимо супермаркета Maxima XX в здании расположены аптека, магазин товаров для домашних животных и цветочный магазин, оптика, парикмахерская, а также посылочный автомат. На парковке торгового центра предусмотрены места для 154 автомобилей. Торговый центр построила компания Moodul Projekt.