Фото: в Таллинн прибыл британский военный корабль

12 декабря в 15 часов, ровно через сто лет с момента, когда в 1918 году в Таллинн на рейд прибыли корабли Королевского военно-морского флота Великобритании, в Эстонию прибыл британский фрегат HMS St Albans.
Прибытие корабля - часть мероприятий Британского посольства в честь столетней дружбы между двумя государствами.
Фрегат встречали посол Британии Тереза Баббер, военный атташе Великобритании в Эстонии Гэри Брукс и исполняющий обязанности главы Сил обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель.
HMS St Albans прибыл в порт Ванасадам в сопровождении кораблей Военно-морских сил Эстонии. На борту "Уганди" прибыл командующий Военно-морскими силами Юри Саска. "Уганди" останется в порту Ванасадам рядом с британским кораблем.
В субботу, 15 декабря, с 10 до 14 корабль будет открыт для всех интересующихся. В это же время можно будет посетить корабль эстонских ВМС "Уганди", а на причале можно будет увидеть британский военный транспорт из боевой группы НАТО.