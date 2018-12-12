Фото: в Таллинн прибыл британский военный корабль

HMS St Albans прибыл в порт Ванасадам в сопровождении кораблей Военно-морских сил Эстонии. На борту "Уганди" прибыл командующий Военно-морскими силами Юри Саска. "Уганди" останется в порту Ванасадам рядом с британским кораблем.

В субботу, 15 декабря, с 10 до 14 корабль будет открыт для всех интересующихся. В это же время можно будет посетить корабль эстонских ВМС "Уганди", а на причале можно будет увидеть британский военный транспорт из боевой группы НАТО.