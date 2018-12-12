Фото и видео: «Эстония 200» отрицает умышленную провокацию на площади Вабадузе

В митинг против миграционного соглашения, проходивший на площади Вабадузе, вместе с ребенком в коляске решил вмешаться член партии «Эстония 200» и политолог Флориан Хартлеб. По его словам, его задело содержимое плакатов.

Во время митинга в кафе Wabadus проходило мероприятие партии «Эстония 200» под названием «Positiivne alternatiiv», где сообщали о присоединении к партии музыканта Руслана Трочинского. На мероприятии был и Флориан Хартлеб.

В своем комментарии Postimees Хартлеб сказал, что гулял с ребенком на площади Вабадузе и был шокирован содержимым плакатов, которые держали в руках митингующие.

«Я уже четыре года живу в Эстонии, у меня ребенок от эстонки, который имеет немецкое и эстонское гражданства. Мы и есть те иммигранты, против которых они протестовали», - сказал он после инцидента.

Немецкий доктор политологических наук Хартлеб, который прогуливался по городу с коляской, в которой находился ребенок, решил пройти мимо митингующих, но на его пути оказались охранники в лице людей в куртках с нашивками «Солдаты Одина». В какой-то момент Хартлеб оттолкнул оказавшегося рядом фотографа. В то же время пока Хартлеб ругался с «Солдатами Одина», руководитель про проектам «Эстония 200» Теэле Холмберг снимала происходящее на мобильный телефон.

Как пишет Postimees, Холмберг — мать сидевшего в коляске ребенка, которую на помощь пришла координатор «Эстония 200» Кадри Напритсон-Акуна. Она ранее сказала СМИ, что случайно пришла на помощь ребенку и своего однопартийца Хартлеба вовсе не узнала.

Postimees позвонил участвовавшей в инциденте Кадри Напритсон-Акуна, чтобы попросить разъяснить и уточнить произошедшее на площади. В том числе у Акуна попросили прокомментировать, знает ли она Хартлеба или нет. Вместо того, чтобы дать самой вразумительный комментарий, она попросила прислать комментарии по электронной почте. В результате через пресс-службу «Эстонии 200» пришел лаконичный ответ от зампредседателя Лийны Нормет, что для партии тема закрыта.

«О воскресном инциденте комментарий уже дал находившийся в центре событий человек и для нас эта тема закрыта. "Эстония 200" как партия никак не связана с этим инцидентом, помимо того факта, что оказавшиеся перед объективами камер люди входят в нашу партию. Заслуживает сожаления, что это мероприятие пытаются превратить в политическое и тем самым еще больше разделить эстонское общество. Больше нам нечего сказать по этой теме», - говорит Нормет.

На просьбу Postimees объяснить, почему Напритсон-Акуна сама не согласилась прокомментировать эту тему, партия ответила, что к ранее опубликованному в соцсетях комментарию Напритсон-Акуна больше нечего добавить.