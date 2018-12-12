В банкомате обнаружили фальшивые деньги

За последние полгода в полицию сообщили о 15 случаях с поддельными деньгами в Тартумаа. «По сравнению с предыдущими годами сообщений о фальшивых деньгах гораздо меньше», - говорит старший следователь Лыунаской префектуры Марис Оргусаар, добавляя, что количество поддельных денег снизилось по трем причинам. Во-первых, увеличилась осведомленность и внимательность людей к наличным деньгам. Во-вторых, многие торговцы приобрели оборудование для проверки подлинности купюр. А также хорошую работа проделывает Налого-таможенный департамент, которые обнаруживает в присланных в страну посылках поддельные деньги и успевает изъять фальшивки до поступления их в оборот.

«Ни один банкомат не выдаст купюры с признаками подделки», - заверяет Оргусаар. Но их возможно загрузить в банкомат, но не стоит надеяться, что они такие деньги будут зачислены на счет.