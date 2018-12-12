Россия ужесточает таможенные правила. Как это повлияет на жителей Эстонии?
12 декабря 2018, 18:37
С нового года порог беспошлинного ввоза в Россию товаров для личного пользования снизится в три раза. То есть без уплаты пошлины поездом или на машине можно будет ввезти товары на сумму не выше 500 евро или весом до 25 килограммов.
Новые таможенные правила должны быть направлены прежде всего против челночного бизнеса, так как большая часть эстонских продуктов попадает в Петербург благодаря жителям Нарвы, которые несколько раз в день пересекают границу с загруженными продуктами сумками, пишет Rus.ERR.
По словам руководителя Идаского таможенного пункта Вольдемара Линно, таможенные ограничения скорее всего не повлияют на челночный бизнес. "Это не окажет прямого влияния, вместо одного раза сходят два", - предположил Линно.