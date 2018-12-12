ЕС продлит санкции в отношении России
12 декабря 2018, 18:54
Европейский совет отреагирует на действия России в Азовском море и Керченском проливе продлением на полгода экономических санкций, заявил журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.
"Что касается Азовского моря, ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев", - сказал он в ответ на вопрос, каковым будет послание, которое лидеры ЕС намерены направить Москве в связи с обострением в Азовском море.