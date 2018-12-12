Ср, 12.12.2018
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ЕС продлит санкции в отношении России

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Между Россией и Украиной вспыхнул конфликт в Азовском море.

ФОТО: / Sputnik / Scanpix

Европейский совет отреагирует на действия России в Азовском море и Керченском проливе продлением на полгода экономических санкций, заявил журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

"Что касается Азовского моря, ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев", - сказал он в ответ на вопрос, каковым будет послание, которое лидеры ЕС намерены направить Москве в связи с обострением в Азовском море.

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