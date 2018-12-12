Обман на 35 000 евро: заведующая аптеки продавала несуществующие лекарства

Прокуратура обвиняла Пяйт, что она сама с 2015 по 2017 года продавала и отдала распоряжение другим аптекарям продавать клиенту Мадису занесенные в список скидочных рецептурные лекарства, но на самом деле лекарства не отдавали. Схема работала так: врач выписывал Мадису рецепт, но аптека эти лекарства не заказывала и не отдавала их клиенту. Но в то же время аптека получала от Больничной кассы компенсацию за рецепты на якобы проданные лекарства, пишет Pärnu Postimees.

Всего во время следствия в аптеке Юлейыэ было обнаружено 39 таких случаев. Больничная касса из-за продажи несуществующих лекарств получила ущерб в размере 35 226 евро.

Пярнуский уездный суд в рамках договорного производство признал Хийэ Пяйт виновной в групповом мошенничестве и приговорил к году и пяти месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в полтора года. Также она должна будет покрыть расходы на производство в размере 1868,40 евро.

В отношении Мадиса суд посчитал, что будет достаточно, если он оплатит госрасходы. Тем более, вклад Пяйт в преступление был больше. Суд посчитал, что в наказании в отношении Мадиса отсутствует необходимость и в следующей раз от необдуманных преступных поступков его будут сдерживать денежные обязательства.