По Таллинну распространился химический запах: спасатели обратились к местным жителям
12 декабря 2018, 19:50
Как сообщает Спасательный департамент, в Таллинне в районах Копли и Хааберсти в последние дни распространяется сильный химический запах, департамент просит информировать об этом Инспекцию по охране окружающей среды.
Спасательный департамент сообщает, что причиной запаха являются работы в районе Пальяссааре и просит в случае, если запах будет ощущаться и дальше, информировать о проблеме Инспекцию по охране окружающей среды.
О проблеме следует сообщить на дежурный номер инспекции 1313 и максимально точно назвать район/улицу, где распространяется неприятный запах.