Ср, 12.12.2018
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  • По Таллинну распространился химический запах: спасатели обратились к местным жителям

По Таллинну распространился химический запах: спасатели обратились к местным жителям

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Päästeauto.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Как сообщает Спасательный департамент, в Таллинне в районах Копли и Хааберсти в последние дни распространяется сильный химический запах, департамент просит информировать об этом Инспекцию по охране окружающей среды.

Спасательный департамент сообщает, что причиной запаха являются работы в районе Пальяссааре и просит в случае, если запах будет ощущаться и дальше, информировать о проблеме Инспекцию по охране окружающей среды.

О проблеме следует сообщить на дежурный номер инспекции 1313 и максимально точно назвать район/улицу, где распространяется неприятный запах.

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