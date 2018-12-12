В Рийгикогу принят государственный бюджет на 2019 год

За закон о госбюджете на 2019 год проголосовали 52, против 46 депутатов, сообщила BNS пресс-служба Рийгикогу.

В ходе третьего чтения были просмотрены поданные в законопроект 23 предложения о поправках, поддержаны были три из них, внесенные финансовой комиссией Рийгикогу.

В ходе третьего чтения увеличены региональные инвестиции, выделены однократные выплаты на поддержание различных проектов третьего сектора и гражданского общества на общую сумму в 7,3 миллиона евро. Источником покрытия станет правительственный резерв. Инвестиции и пособия на деятельность затронут все регионы. В общей сложности их получат 500 некоммерческих объединений, целевых учреждений и местных самоуправлений.

По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, бюджет 2019 года отражает стабильный экономический рост Эстонии и без дополнительных сборов и увеличения налогового бремени вносит вклад в рост экономики, благосостояния и обороноспособность, сообщило Министерство финансов.

"Финансы Эстонского государства в хорошем состоянии. Эстония в высшей лиге финансов Европы и всего мира, - сказал Тынисте. - И международные рейтинговые агентства приводят Эстонию в пример как государство с чрезвычайно крепкими финансами. Недавно рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги Эстонии и подчеркнуло хорошее состояние государственных финансов Эстонии”.

Удерживает бюджет, по словам министра, и налоговое перемирие. “Мы не поднимаем в будущем году налоги и не устанавливаем новых, что затормозило бы рост нашей экономики. Наш государственный бюджет сбалансирован, и долговое бремя административного сектора будет снижаться и в следующем году”,- сказал Тынисте.

Объем доходов государственного бюджета на следующий год составит 11,06 млрд евро. По сравнению с 2018 годом объем доходов увеличится на 6,1 процента, то есть на 639,5 млн евро. Общий объем расходов и инвестиций в государственном бюджете на 2019 год составит 11,32 миллиарда евро — на 7 процентов, то есть на 735 млн больше, чем в нынешнем году.

В 2019 году номинальный профицит административного сектора составит 130 млн евро, то есть 0,5 процента ВВП и структурно сбалансирован. Доходы всего административного сектора составят 11,21 млрд евро, расходы и инвестиции 11,08 расходов и инвестиций. Номинальный профицит бюджета обещает снизить налоговое бремя административного сектора и выплатить в будущем году заемов почти на 70 млн евро в год.

Налоговое бремя составит 33,6 процента ВВП, то есть останется почти на том же уровне, что и последние три года. При этом среднее налоговое бремя по ЕС составляет 40 процентов ВВП.