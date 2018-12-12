Фото: открытие нового магазина A1000 прошло незаметно

По словам директора нового магазина A1000 Яны Аннук, они не делали никакой рекламы. «Когда разрешение на деятельность от горуправы было получено и строители завершили работы, открыли двери. Это произошло во вторник около часа дня», - говорит она.

Как много вчера людей посетили магазин, она сказать не смогла. Но первого покупателя запомнила: это был мужчина, который купил банку колы с торговым знаком магазина.

Новый магазин в центре Вильянди отличается от соседних тем, что там нет торговых стеллажей, а весь товар располагается на поддонах. А когда поддоны опустошаются, приносят новый товар.

По словам директора, такая система помогает экономить на рабочей силе, поэтому и товар продается по более низким ценам. В магазине продаются продукты и бытовые товары.

В вильяндиском магазине A1000 работает 11 человек.