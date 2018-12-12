Кровавые разборки эстонцев в Финляндии: поход в ресторан закончился трагедией

Мужчина 1961 года рождения скончался в результате полученных в драке побоев на вокзале в Керава в ночь с субботы на воскресенье, передает Yle.

Как сообщает комиссар полиции Восточной Уусимаа Микко Минккинен, жертва и подозреваемые – мужчина 1986 года рождения и женщина 1981 года рождения – были знакомы. Все они граждане Эстонии. Во время происшествия все трое были в состоянии алкогольного опьянения.

"Они все проводили вечер в ресторане, откуда направились на вокзал. Там они очевидно поссорились, и завязалась драка, которая привела к этим печальным последствиям", - рассказал Минккинен.

На данном этапе нет других версий о мотиве преступления, кроме ссоры пьяных людей.