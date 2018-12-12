Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

Сам адвокат ранее заявил, что берет на себя всю ответственность за преступления, включая финансовые нарушения, налоговые махинации и ложные показания Конгрессу США, передает "Интерфакс".

В ходе судебного заседания Коэн заявил судье, что Трамп вынудил его пойти по пути тьмы и что его слабостью была его слепая преданность нынешнему президенту США.

Он является фигурантом дела, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Трампа и РФ. Российская сторона и сам Трамп неоднократно отвергали эти подозрения.

Ранее Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний конгрессу по российскому делу.

Как сообщалось, федеральные прокуроры обвинили Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноатрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.