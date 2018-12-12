Видео: дым в самолете вызвал панику и заставил пассажиров повыпрыгивать из лайнера

Самолет авиакомпании IndiGo, перевозивший 136 пассажиров, совершил экстренную посадку из-за задымления на борту.
Инцидент произошел во время рейса авиалайнера A-320neo, следовавшего из города Джайпур (Индия) в Калькутту — столицу индийского штата Западная Бенгалия. На видео, снятом одним из очевидцев, видно, как 136 пассажиров оказываются в плотном дыму. Пилоты предупредили Управление воздушного движения, что все пассажиры на борту находятся в опасности, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Затем самолет совершил экстренную посадку в Калькутте, где сотрудники аэропорта эвакуировали пассажиров по надувным трапам.
Представитель авиакомпании Indio подтвердил, что аварийная ситуация была вызвана задымлением на борту самолета. На данный момент Бюро по расследованию авиационных происшествий разбирается в причинах произошедшего.