Власти Кохтла-Ярве обжаловали решение суда по иску против бывшего мэра Соловьева

Тартуский административный суд в конце ноября отказал мэрии Кохтла-Ярве в возбуждении дела в отношении Соловьева, посчитав саму процедуру подачи требования неправильной, однако городская управа во главе с Людмилой Янченко придерживается иного мнения, и на решение суда первой инстанции была подана апелляция в окружной суд, пишет Rus.err.