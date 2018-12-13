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  • Власти Кохтла-Ярве обжаловали решение суда по иску против бывшего мэра Соловьева

Власти Кохтла-Ярве обжаловали решение суда по иску против бывшего мэра Соловьева

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Мэр Кохтла-Ярве Людмида Янченко (на фото слева).

ФОТО: Николай Андреев

Власти Кохтла-Ярве продолжили судиться с бывшим мэром Кохтла-Ярве Евгением Соловьевым, надеясь заставить его компенсировать городу 210 000 евро.

Тартуский административный суд в конце ноября отказал мэрии Кохтла-Ярве в возбуждении дела в отношении Соловьева, посчитав саму процедуру подачи требования неправильной, однако городская управа во главе с Людмилой Янченко придерживается иного мнения, и на решение суда первой инстанции была подана апелляция в окружной суд, пишет Rus.err

На следующей неделе в стенах горсобрания пройдет голосование по вопросу доверия Янченко, которую оппозиция обвинила в намеренном затягивании судебного разбирательства с Соловьевым. 

В августе 2016 года бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев был окончательно признан виновным в коррупции, после чего покинул свой пост. 

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