Власти Кохтла-Ярве обжаловали решение суда по иску против бывшего мэра Соловьева

Власти Кохтла-Ярве продолжили судиться с бывшим мэром Кохтла-Ярве Евгением Соловьевым, надеясь заставить его компенсировать городу 210 000 евро.
Тартуский административный суд в конце ноября отказал мэрии Кохтла-Ярве в возбуждении дела в отношении Соловьева, посчитав саму процедуру подачи требования неправильной, однако городская управа во главе с Людмилой Янченко придерживается иного мнения, и на решение суда первой инстанции была подана апелляция в окружной суд, пишет Rus.err.
На следующей неделе в стенах горсобрания пройдет голосование по вопросу доверия Янченко, которую оппозиция обвинила в намеренном затягивании судебного разбирательства с Соловьевым.
В августе 2016 года бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев был окончательно признан виновным в коррупции, после чего покинул свой пост.