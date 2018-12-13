В Таллинне появятся восемь новых трамваев

Новые трамваи пополнят трамвайный парк Tallinna Linnatransport, который на сегодня состоит из 20 новых трамваев CAF, 6 новых ретротрамваев и 44 абсолютно современных трамваев типа «КТ». Новые машины будут обслуживать имеющиеся трамвайные линии города Таллинна.

«Мы желаем предлагать в Таллинне лучшие услуги общественного транспорта, и для этого необходимы новые трамваи, потому что они сделают общественный транспорт для пассажиров еще удобнее, быстрее и лучше для окружающей среды, - отметил председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич, по словам которого пассажиры весьма высоко ценят поездки на трамваях. - В последнее время говорится о множестве планов на будущее, связанных с трамваями, поэтому мы должны быть готовыми к обеспечению новых трамвайных линий, и с прибытием новых машин у нас откроется больше возможностей для обслуживания наших пассажиров».

С помощью новых трамваев Tallinna Linnatransport надеется увеличить долю пользователей общественного транспорта. «С принятием в строй новых трамваев в 2015-2016 годах выросло и количество пассажиров трамваев и теперь мы также надеемся на рост пассажиропотока примерно на одну десятую», - пояснил Бородич, по словам которого в прошлом году трамваями воспользовалось чуть более 20 млн человек.

По словам Бородича, новые трамваи также помогут минимизировать экологические следы предприятия. «Мы постоянно должны искать возможности для улучшения городской среды обитания, и поэтому с нового года все таллиннские трамваи будут ездить только на возобновляемой электроэнергии». Также, по его словам, с нового года существенно улучшится и автобусный парк предприятия, который начнет использовать первые автобусы, заправляемые отечественным газовым топливом.