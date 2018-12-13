Чт, 13.12.2018
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Фото, видео: в Турции сошел с рельсов скоростной поезд Есть жертвы, множество пострадавших

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Скорая помощь рядом с местом крушения поезда в Анкаре.

ФОТО: SOCIAL MEDIA / REUTERS

В железнодорожной аварии в Анкаре погибли, по предварительным данным, не менее четырех человек, 43 ранены. Об этом сообщило турецкое информагентство "Анадолу" со ссылкой на власти.

Сообщается, что скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз врезался в переход.

Как сообщает телеканал CNN, часть перехода на станции рухнула на вагоны состава. На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажатыми рухнувшими металлическими обломками перехода.

После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, к месту аварии стянуты многочисленные машины скорой помощи и пожарных. 

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