В железнодорожной аварии в Анкаре погибли, по предварительным данным, не менее четырех человек, 43 ранены. Об этом сообщило турецкое информагентство "Анадолу" со ссылкой на власти.
Сообщается, что скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз врезался в переход.
#BREAKING Many reportedly wounded after an high speed train collided and derailed in Turkey's Ankara pic.twitter.com/J1dk9UhkGM— Mehmet Dikbayır (@mehmetdikbayir) 13 декабря 2018 г.
Как сообщает телеканал CNN, часть перехода на станции рухнула на вагоны состава. На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажатыми рухнувшими металлическими обломками перехода.
Unofficial reports indicate that high speed train was derailed after colliding with an empty commuter train. Here is the first video from the scene in Ankara. pic.twitter.com/KH3XJlj0FV— Mehmet Dikbayır (@mehmetdikbayir) 13 декабря 2018 г.
После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, к месту аварии стянуты многочисленные машины скорой помощи и пожарных.