Военные свергли королей в Мадриде

Команда Виктора Гончаренко нанесла мадридскому клубу второе поражение в текущем сезоне ЛЧ.

ЦСКА – первая команда, обыгравшая «Реал» в ЛЧ и дома, и на выезде после «Ливерпуля» в 2009 году. Также ЦСКА стал первой командой, которая обыграла «Реал» дважды на групповой стадии после «Ювентуса» в 2008 году.

Мадридский клуб потерпел первое в истории домашнее поражение в еврокубках с разницей больше чем в два мяча. Всего «Реал» сыграл 252 домашних матча во всех европейских соревнованиях.

ЦСКА дважды обыграл «Реал» (1:0, 3:0) на групповом этапе Лиги чемпионов.

Армейцы заняли четвертое место в группе G, а «Реал» – первое.

Впервые в истории Лиги чемпионов команда, занявшая четвертое место в группе, дважды обыграла победителя группы.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Вылетать обидно в любом случае. Обыграть два раза «Реал» и вылететь из группы с семью очками – это обидно. Эта победа войдет в историю и придаст силы нашим молодым игрокам.

Лучший ли это матч в текущем сезоне? Если говорить с позиции силы, то у нас хорошими были и другие игры, где мы достаточно ярко выглядели, например, матч с «Зенитом». У игроков хорошие эмоции, правда, с оттенком грусти. Последние минуты мы спрашивали, какой счет в параллельном матче, а потом расстроились.

Зуб на «Рому»? Мы сами виноваты. Мы недостаточно много сделали во втором тайме матча с «Викторией». В целом мы досконально узнали возможности всех игроков и понимаем, куда нам расти.

Задача – улучшить за сборы действия в атаке и обороне. Когда мы вернемся, будут совсем другие игры. Но хорошее настроение обеспечено нам на весь декабрь», – сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Реал Мадрид Испания – ЦСКА Россия 0:3 (0:2, 0:1)

Голы:

0:1 – 37 Чалов, 0:2 – 43 Щенников, 0:3 – 73 Сигурдссон.

Реал Мадрид – Куртуа, Одриосола, Вальехо, Хавьер Санчес, Марсело (Карвахаль, 74), Вальверде, Льоренте (Кроос, 58), Асенсио, Иско, Винисиус Жуниор, Бензема (Бэйл, 46).