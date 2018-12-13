Рейтинг партий: популярность EKRE резко возросла

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за Центристскую партию был бы готов проголосовать 31% респондентов, за Партию реформ - 21%, за месяц поддержка центристов и реформистов упала на 2%.

На третьем месте прочно обосновалась Консервативная народная партия, которую в декабре были готовы поддержать 18% определившихся с выбором избирателей, то есть на 3% больше, чем в ноябре.

Рост популярности консерваторов эксперты объясняют тем, что она была на виду во время обсуждения миграционного пакта ООН, в то же время в декабре еще более резко выросло и число граждан, которые точно не станут голосовать за EKRE - с 38% до 48%.