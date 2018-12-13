Рейтинг партий: популярность EKRE резко возросла

В декабре наиболее стремительно выросла поддержка Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), а самой популярной политической силой продолжает оставаться Центристская партия - об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR.
Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, за Центристскую партию был бы готов проголосовать 31% респондентов, за Партию реформ - 21%, за месяц поддержка центристов и реформистов упала на 2%.
На третьем месте прочно обосновалась Консервативная народная партия, которую в декабре были готовы поддержать 18% определившихся с выбором избирателей, то есть на 3% больше, чем в ноябре.
Рост популярности консерваторов эксперты объясняют тем, что она была на виду во время обсуждения миграционного пакта ООН, в то же время в декабре еще более резко выросло и число граждан, которые точно не станут голосовать за EKRE - с 38% до 48%.
Рейтинг Социал-демократической партии вырос на один процентный пункт до 8%, поддержка Isamaa не изменилась, оставшись на уровне 5%, избирательный порог в 5% в декабре преодолела и новая партия "Эстония 200", которую готовы поддержать 7% избирателей.