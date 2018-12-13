Как один человек с коляской пошатнул наши скрепы

Я долго сдерживалась. Но шум не утихает, а утверждения в печати вышли на какой-то небывалый уровень абсурда, и я поняла, что молчать больше не могу.
О чем это я? В воскресенье на эстоноязычном портале Postimees появилась заметка с заголовком «Иностранец с коляской атаковал митинг на площади Вабадузе». Один человек. С коляской, в которой находился ребенок. Атаковал. Целый митинг. Прочувствуйте весь масштаб крамольных действий! Не иначе, эта неслыханная дерзость привела к большому количеству жертв, и нужно было сразу вызвать спецназ!
Кто же пал жертвой злодея? Некие люди со значками «Солдат Одина»: они «охраняли мероприятие», «не поддались на провокацию и попытались спокойно увести зачинщика от толпы». Заметим, речь идет о представителях движения, которое не раз уличали в расизме и ксенофобии. И вот эта «доброжелательная» толпа бравых «солдат» подверглась «нападению» одного человека. Не слишком спортивного вида, да еще и с коляской. Как же он на них напал?
Здесь важно упомянуть некоего фотографа Ыуна, оказавшегося на антимиграционном митинге «из чистого любопытства». Он все путался под ногами у иностранца, и без того окруженного «вежливыми» людьми и порядком взвинченного, потом зачем-то подскочил и похлопал экспата по плечу, ну и схлопотал: иностранец его толкнул.
Все события сняли на видео. Правда, судя по комментариям на эстонской части портала, складывается ощущение, что народ обратил внимание лишь на громкий заголовок, а при просмотре видео на глаза всем опустилась какая-то пелена.
Мало того, если изначально СМИ сообщали, что иностранец пытался проехать мимо солдат Одина, то потом краски решили сгустить: немец уже не просто «атаковал митинг», а «таранил толпу коляской с ребенком», «прикрываясь им, как щитом». Серьезно?! И скольких он переехал коляской? Ну-ка покажите мне этот кадр!
Я посмотрела видео очень внимательно несколько раз и увидела другую картину: человек с ребенком хочет пересечь площадь. Нигде нет предупреждений о том, что переходить ее запрещено. Полиция этому не препятствует. Но тут вмешиваются некие люди, не имеющие никаких полномочий что-либо запрещать. И не дают ему пройти. Хватаются за ручку коляски. Втроем идут на одного человека, который от этих интеллигентных лиц явно испытывает дискомфорт. И он в сердцах называет этих людей фашистами. Именно в такой последовательности: сначала блокирование пути и хватания за коляску, потом крики «фашисты». Никаких наездов коляской и в помине нет.
Но разве это дает нам право выдумывать то, чего не было: наезды коляской, использование ребенка в качестве щита, нападение на целый митинг?..
Рядом мелким бесом вьется фотограф Ыун. Лично у меня в такой ситуации не было бы времени разбираться, фотограф он там или кто-то еще. А если бы Ыун хлопнул по плечу не доктора политических наук, а профессионального боксера? Чисто рефлекторная реакция была бы такой, что мало бы не показалось никому.
Особенно возбудил умы тот факт, что иностранец - член партии «Ээсти 200». Мол, это политическая провокация. Но, постойте, разве это что-то меняет? Ну ок, допустим, действительно планировалась провокация. Но разве это дает нам право выдумывать то, чего не было: наезды коляской, использование ребенка в качестве щита, нападение на целый митинг?..
И даже если это была провокация, разберем еще раз, в чем она заключалась: человек с коляской попытался пройти через площадь. Это противоправное деяние? Что он этим нарушил? Почему он не мог там пройти? И что изменилось бы, если бы прошел и даже - о ужас - вышел бы к сцене и высказал свое мнение? Кстати, не взятое с потолка, как у тех, кто даже не читал рамочного соглашения, а мнение эксперта, защитившего диссертацию на соответствующую тему.
Разумеется, вопросы есть и к самому отцу, которому хватило ума ломиться в толпу с ребенком, и к собравшимся (интересно, сколько из них осилило рамочный договор ООН, который, кстати, ни к чему нас не обязывает?), но не об этом сейчас речь. А о том, почему общественность так демонизировала этот пусть не слишком умный со всех сторон, но все же достаточно невинный инцидент.
Пару недель назад обсуждалась провокация точно на таком же пикете: сторонники EKRE столкнули со сцены забравшегося туда Индрека Таранда, призвавшего голосовать за социал-демократов. Тогда общественное мнение встало на сторону жертвы. Сейчас провокация (если допустить, что она планировалась) даже не состоялась, тем не менее, ситуацию вывернули так, что жертвой предстала толпа не самых слабых людей, подобные которым всего пару недель назад дубасили человека ногами. Почему так произошло?
Как мне видится, Таранд вызвал сочувствие, прежде всего потому, что он свой. А тут пришел чужак и решил указать нам на наши же недостатки. Да как он посмел? Кто он такой в нашей стране, чтобы учить нас, как нам жить?..
Поменьше высокомерия, не стоит переоценивать свои знания, многих из нас есть чему поучить…
Оценивать поступок Флориана Хартлеба можно по-разному, но он, возможно, и сам того не ведая, преподал нам урок. Он показал нам в зеркало нас же самих: боящихся чужого мнения и просто всего чужого. Болезненно реагирующих на любую критику извне. Не очень уверенных в стабильности нашего общества и государства и всерьез перепугавшихся, что один иностранец с коляской или те три с половиной беженца, что у нас есть, смогут ее пошатнуть.