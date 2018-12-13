Как один человек с коляской пошатнул наши скрепы

Особенно возбудил умы тот факт, что иностранец - член партии «Ээсти 200». Мол, это политическая провокация. Но, постойте, разве это что-то меняет? Ну ок, допустим, действительно планировалась провокация. Но разве это дает нам право выдумывать то, чего не было: наезды коляской, использование ребенка в качестве щита, нападение на целый митинг?..

И даже если это была провокация, разберем еще раз, в чем она заключалась: человек с коляской попытался пройти через площадь. Это противоправное деяние? Что он этим нарушил? Почему он не мог там пройти? И что изменилось бы, если бы прошел и даже - о ужас - вышел бы к сцене и высказал свое мнение? Кстати, не взятое с потолка, как у тех, кто даже не читал рамочного соглашения, а мнение эксперта, защитившего диссертацию на соответствующую тему.

Разумеется, вопросы есть и к самому отцу, которому хватило ума ломиться в толпу с ребенком, и к собравшимся (интересно, сколько из них осилило рамочный договор ООН, который, кстати, ни к чему нас не обязывает?), но не об этом сейчас речь. А о том, почему общественность так демонизировала этот пусть не слишком умный со всех сторон, но все же достаточно невинный инцидент.

Пару недель назад обсуждалась провокация точно на таком же пикете: сторонники EKRE столкнули со сцены забравшегося туда Индрека Таранда, призвавшего голосовать за социал-демократов. Тогда общественное мнение встало на сторону жертвы. Сейчас провокация (если допустить, что она планировалась) даже не состоялась, тем не менее, ситуацию вывернули так, что жертвой предстала толпа не самых слабых людей, подобные которым всего пару недель назад дубасили человека ногами. Почему так произошло?

Как мне видится, Таранд вызвал сочувствие, прежде всего потому, что он свой. А тут пришел чужак и решил указать нам на наши же недостатки. Да как он посмел? Кто он такой в нашей стране, чтобы учить нас, как нам жить?..

Поменьше высокомерия, не стоит переоценивать свои знания, многих из нас есть чему поучить…